ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳ ಬಳಕೆ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಬ್ಯಾಟರಿ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಖನಿಜಗಳು, ಬ್ಯಾಟರಿ ಮರುಬಳಕೆ, ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಮಯ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸವಾಲುಗಳು ಇವೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೋಂಡಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಸೆಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿದೆ.
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳ ಬಳಕೆ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಟೆಸ್ಲಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಂಪನಿಗಳು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಖನಿಜಗಳು, ಬ್ಯಾಟರಿ ಮರುಬಳಕೆ, ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಮಯ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ ಸವಾಲುಗಳು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ನ ವಾಹನ ತಯಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೋಂಡಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಸೆಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಥವಾ ಡೀಸೆಲ್ ಬದಲಿಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಳಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ, ವಾಹನದ ಚಕ್ರಗಳನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಾರು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ?
ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಬದಲಿಗೆ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಸೆಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಕಾರಿನಲ್ಲಿರುವ ವಿಶೇಷ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆಮ್ಲಜನಕದೊಂದಿಗೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ವಿದ್ಯುತ್ನಿಂದ ಕಾರಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಹೋಂಡಾ CR-V e:FCEV ಕಾರಿನ ವಿಶೇಷತೆಗಳೇನು?
ಹೋಂಡಾ ಪರಿಚಯಿಸಿರುವ CR-V e:FCEV ಕಾರು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಸೆಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಜನರಲ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಸೆಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಈ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಾರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ; ಪ್ಲಗ್-ಇನ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನೂ ಹೊಂದಿರುವ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ.
ಹೋಂಡಾ ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಕಾರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟು 270 ಮೈಲುಗಳಷ್ಟು (ಸುಮಾರು 435 ಕಿ.ಮೀ.) ಚಾಲನಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಬ್ಯಾಟರಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ನಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸುಮಾರು 29 ಮೈಲುಗಳು (ಸುಮಾರು 47 ಕಿ.ಮೀ.) ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು. ಕಾರಿನಲ್ಲಿ 17.7 kWh ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಲಿಥಿಯಂ-ಐಯಾನ್ ಬ್ಯಾಟರಿಯೂ ಇದೆ.
ಕೇವಲ 3ರಿಂದ 5 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ತುಂಬಿಸಬಹುದು!
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸಮಯ. ಆದರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಹೋಂಡಾ ಪ್ರಕಾರ, CR-V e:FCEV ಕಾರಿನ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಸೂಕ್ತ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 3ರಿಂದ 5 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಅಥವಾ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಗ್-ಇನ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಇದೆ. ಲೆವೆಲ್-2 ಚಾರ್ಜರ್ ಬಳಸಿ ಸುಮಾರು ಎರಡೂವರೆ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 29 ಮೈಲುಗಳಷ್ಟು ಬ್ಯಾಟರಿ ಚಾಲನಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಚಾರ್ಜ್ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಮನೆಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೂ ಕಾರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು
ಈ ಕಾರಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಗಮನಾರ್ಹ ಸೌಲಭ್ಯವೆಂದರೆ ಬಾಹ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆ. ಹೋಂಡಾ ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, CR-V e:FCEV ಕಾರಿನಲ್ಲಿ 120V ಮತ್ತು 1,500W ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ AC ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸೂಕ್ತ ಸಾಧನಗಳ ಮೂಲಕ ಕೆಲವು ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಒದಗಿಸಬಹುದು.
ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಾರುಗಳ ಮುಂದಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು ಯಾವುದು?
ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಅನುಕೂಲಗಳಿದ್ದರೂ, ಅದರ ಬಳಕೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಲು ಕೆಲವು ಅಡೆತಡೆಗಳಿವೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ಸಾಗಣೆಯ ವೆಚ್ಚವೂ ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲುಗಳಾಗಿವೆ. ಸದ್ಯ ಹೋಂಡಾ CR-V e:FCEV ಕಾರು ಅಮೆರಿಕದ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ಆಯ್ದ ಡೀಲರ್ಶಿಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಕಾರು ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ?
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಸೆಲ್ ಕಾರುಗಳೆರಡೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಮೋಟಾರ್ ಮೂಲಕವೇ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅವು ವಿದ್ಯುತ್ ಪಡೆಯುವ ವಿಧಾನ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳು ಬ್ಯಾಟರಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತವೆ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಾರುಗಳು ಫ್ಯೂಯಲ್ ಸೆಲ್ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ.