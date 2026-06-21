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- Car Tips: 90% ಜನರಿಗೆ ಕಾರ್ ಸೈಡ್ ಮಿರರ್ ಸರಿಪಡಿಸೋದು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ.. ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ?
Car Tips: 90% ಜನರಿಗೆ ಕಾರ್ ಸೈಡ್ ಮಿರರ್ ಸರಿಪಡಿಸೋದು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ.. ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ?
Car drive ಮಾಡುವಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಇಂಜಿನ್, ಬ್ರೇಕ್, ಟೈರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ಗೆ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸೈಡ್ ಮಿರರ್ಗಳು ಮತ್ತು ರಿಯರ್ ವ್ಯೂ ಮಿರರ್ಗಳ ಸರಿಯಾದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ.
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Image Credit : Gemini AI
ಗಾಡಿ ಓಡಿಸುವಾಗ ಸೈಡ್ ಮಿರರ್ ಸರಿಪಡಿದುವಿಕೆ
ಗಾಡಿ ಓಡಿಸುವಾಗ ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಮುಂಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಹಿಂದಿನ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಿಳಿಯಲು ಕನ್ನಡಿಗಳೇ ಆಧಾರ. ಲೇನ್ ಬದಲಾಯಿಸುವಾಗ, ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮಿರರ್ಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಕೇವಲ ಹಿಂದಿನ ವಾಹನ ನೋಡಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ರಸ್ತೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಅಂದಾಜಿಸಲು ಇವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ಇವುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ 'ಬ್ಲೈಂಡ್ ಸ್ಪಾಟ್' ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
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Image Credit : Gemini AI
ಮಿರರ್ ಸೆಟ್ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ
ಮೊದಲು ಡ್ರೈವರ್ ಸೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು, ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಸೀಟನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರವೇ ಮಿರರ್ಗಳನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು.* ಬಲಭಾಗದ ಸೈಡ್ ಮಿರರ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾರಿನ ಬಾಡಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಕಾಣಿಸಬೇಕು.* ಎಡಭಾಗದ ಮಿರರ್ನಲ್ಲೂ ಕಾರಿನ ಅಂಚು ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಕಾಣಿಸುವಂತೆ ಹೊಂದಿಸಿ.* ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬರುವ ವಾಹನ ಒಂದು ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಯವಾದ ತಕ್ಷಣ, ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಬೇಕು.* ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ವಿಶಾಲ ದೃಶ್ಯ ಕಾಣುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಸ್ಪಾಟ್ಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗುತ್ತದೆ.
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Image Credit : Gemini AI
ರಿಯರ್ ವ್ಯೂ ಮಿರರ್ ಸರಿಪಡಿಸುವಿಕೆ
ಕಾರಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ರಿಯರ್ ವ್ಯೂ ಮಿರರ್ ಮೂಲಕ ಹಿಂದಿನ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗಮನಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಬೇಕು.* ಕಾರಿನ ಹಿಂದಿನ ಗ್ಲಾಸ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುವಂತೆ ಇದನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ.* ಹಿಂದಿನ ಸೀಟುಗಳಿಂದಾಗಿ ದೃಶ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.* ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆಗಾಗ ಈ ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.ಇದು ಹಿಂದಿನಿಂದ ವೇಗವಾಗಿ ಬರುವ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಮೊದಲೇ ಗುರುತಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
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Image Credit : Gemini AI
ಸೈಡ್ ಮಿರರ್ ಸರಿಪಡಿಸುವಿಕೆ
ಸೈಡ್ ಮಿರರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಜಾಗವನ್ನು ತಜ್ಞರು ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸುತ್ತಾರೆ.ಸೇಫ್ ಜೋನ್: ಹಿಂದಿನ ವಾಹನವು ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಸೇಫ್ ಜೋನ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಹಾಕಿ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಲೇನ್ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು.ಡೇಂಜರ್ ಜೋನ್: ಹಿಂದಿನ ವಾಹನವು ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಡೇಂಜರ್ ಜೋನ್ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಆಗ ಲೇನ್ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಎರಡು ಜೋನ್ಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
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Image Credit : Gemini AI
ಬೈಕ್ ಓಡಿಸುವವರು ಕೂಡ ಮಿರರ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು
ಬೈಕ್ ಓಡಿಸುವವರು ಕೂಡ ಮಿರರ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು. ಹಿಂದಿನ ರಸ್ತೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಎರಡೂ ಕನ್ನಡಿಗಳನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಭುಜಗಳು ಅಥವಾ ಕೈಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಣಿಸಬಾರದು. ಮೊಣಕೈಯ ಕೊನೆಯ ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸುವಂತೆ ಹೊಂದಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಪ್ರಯಾಣ ಆರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಮಿರರ್ಗಳು ಸರಿಯಾಗಿವೆಯೇ ಎಂದು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬರುವ ವಾಹನಗಳ ಚಲನವಲನವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು.ಆಧುನಿಕ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಸ್ಪಾಟ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ: ಸದ್ಯ ಕೆಲವು ಆಧುನಿಕ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ 'ಬ್ಲೈಂಡ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್' ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಸೆನ್ಸರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಪಕ್ಕದ ಲೇನ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬರುವ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಡ್ರೈವರ್ ಲೇನ್ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ, ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಲೈಟ್ ಬೆಳಗುವ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಅಲರಾಂ ಶಬ್ದದ ಮೂಲಕ ಅಪಘಾತವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೂ, ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸದೆ, ಕನ್ನಡಿಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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