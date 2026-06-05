ಕೇವಲ 300 ರೂ.ಗೆ ಈ ಕಾರ್ ಆಕ್ಸೆಸರಿಗಳು!
Car Accessories ನಿಮ್ಮ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಆಕ್ಸೆಸರಿಗಳು ಖಂಡಿತ ಇರಲೇಬೇಕು. ಇವುಗಳನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಕೇವಲ 300 ರೂಪಾಯಿ ಸಾಕು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿಸುವ ಈ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.
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ಟಯರ್ ಪ್ರೆಶರ್ ಗೇಜ್
ಟೈರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಶರ್ ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದು ಮೈಲೇಜ್ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ ಮಾಲೀಕರು ತಮ್ಮ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಟೈರ್ ಪ್ರೆಶರ್ ಗೇಜ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
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Image Credit : our own
ಏರ್ ಫ್ರೆಶ್ನರ್
ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. 300 ರೂಪಾಯಿ ಒಳಗಿನ ಬೆಲೆಯ ಹಲವು ಬಗೆಯ ಏರ್ ಫ್ರೆಶ್ನರ್ಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿವೆ.
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Image Credit : our own
ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಕಪ್ ಹೋಲ್ಡರ್
ಕೆಲವು ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಕಪ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಕಪ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
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Image Credit : Google
ನಾನ್-ಸ್ಲಿಪ್ ಮ್ಯಾಟ್
ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ಫೋನ್, ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇತರೆ ವಸ್ತುಗಳು ಜಾರಿ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳದಿರಲು ಈ ಮ್ಯಾಟ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಹಲವರು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.
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Image Credit : Google
ನೆಕ್ ಕುಶನ್
ಹೊಸ ಕಾರುಗಳ ಸೀಟ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಗಾಯಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವಂತಿದ್ದರೂ, ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ವೇಳೆ ಹಲವರು ಆರಾಮಕ್ಕಾಗಿ ನೆಕ್ ಕುಶನ್ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಕುತ್ತಿಗೆ ನೋವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
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Image Credit : Google
ಕಾರ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಕ್ಲಾತ್
ಸಣ್ಣ ಧೂಳಿನ ಕಣಗಳು ಕೂಡ ಕಾರಿನ ಪೇಂಟ್ಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಮೃದುವಾದ ಮೈಕ್ರೋಫೈಬರ್ ಕಾರ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನೇ ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
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