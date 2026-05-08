ಭಾರತದಲ್ಲಿ BMW ಕನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಕಾರು ಬಿಡುಗಡೆ, ಆಕರ್ಷಕ M440i ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?
ಭಾರತದಲ್ಲಿ BMW ಇದೀಗ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಕನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಕಾರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಐಷಾರಾಮಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಕ ಕಾರು ಇದಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರಿನ ಬೆಲೆ, ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್, ಫೀಚರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿಶೇಷತೆಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಡಿಟೇಲ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಹೊಸ ಕಾರು, ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸ
BMW ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೊಸ BMW M440i xDrive Convertible ಕಾರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಅನುಭವವನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿರುವ ಈ ಕಾರು, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ಮಿತ ಘಟಕ (CBU) ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರಲಿದೆ. BMW ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಕಾಲಾತೀತ ಐಷಾರಾಮಿ ವಿನ್ಯಾಸದ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತದ BMW ನಿರ್ದೇಶಕ ಹರ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಬ್ರಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಹೊಸ BMW M440i ಕಾರಿನ ಬೆಲೆ
ಹೊಸ BMW M440i xDrive ಕನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ 1.09 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.ಹೊಸ ಕನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಕಾರು ಎಂಟು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. 12 ಸ್ಪೀಕರ್ಗಳ Harman Kardon Surround Sound System ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಡಿಯೊ ಅನುಭವವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.ಕಾರಿನ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ BMW Curved Display, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೆನ್ಸಾಟೆಕ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್, M ಲೆದರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ವೀಲ್ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ, ಮೆಮೊರಿ ಮತ್ತು ಲಂಬರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಬಲ ಎಂಜಿನ್, ವೇಗದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
ಈ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ BMW ಯ ಐಕಾನಿಕ್ 3.0-ಲೀಟರ್ B58 ಇನ್ಲೈನ್ ಆರು-ಸಿಲಿಂಡರ್ ಟರ್ಬೋ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು 374 hp ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು 500 Nm ಗರಿಷ್ಠ ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ 4.9 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 0 ರಿಂದ 100 ಕಿಮೀ/ಗಂ ವೇಗ ತಲುಪುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಕಾರು, ತನ್ನ ವಿಭಾಗದ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಕನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗವನ್ನು 250 ಕಿಮೀ/ಗಂಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಿತಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಿನ್ಯಾಸ
ಹೊಸ M440i xDrive ಕನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಆಕರ್ಷಕ ವಿನ್ಯಾಸದಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ BMW ನ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಹೈ-ಗ್ಲೋಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಿಡ್ನಿ ಗ್ರಿಲ್ ಮತ್ತು ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ LED ಹೆಡ್ಲೈಟ್ಗಳು ಕಾರಿನ ದಿಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಉನ್ನತಿಗೇರಿಸುತ್ತವೆ. M Shadowline ಲೈಟ್ಸ್ ಮತ್ತು CSL ಶೈಲಿಯ ಲೇಸರ್ ಟೈಲ್ಲೈಟ್ಗಳು ಇದರ ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಲುಕ್ಗೆ ಹೊಸ ಆಯಾಮ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸಾಫ್ಟ್-ಟಾಪ್ ರೂಫ್
ಇದಲ್ಲದೆ, 19 ಇಂಚಿನ ಬೈ-ಕಲರ್ M ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಿಶ್ರ-ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಟೈರ್ಗಳು ಕಾರಿನ ಡೈನಾಮಿಕ್ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಕಾರಿನ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾದ ಪ್ಯಾನಲ್-ಬೋ ಸಾಫ್ಟ್-ಟಾಪ್ ರೂಫ್, ಹಾರ್ಡ್ಟಾಪ್ನ ಬಲ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ರೂಫ್ನ ಸೊಬಗನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ರೂಫ್ ಅನ್ನು 50 ಕಿಮೀ/ಗಂ ವೇಗದಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಬಹುದಾಗಿದ್ದು, ಸಂಪೂರ್ಣ ತೆರೆಯಲು ಅಥವಾ ಮುಚ್ಚಲು ಕೇವಲ 18 ಸೆಕೆಂಡುಗಳು ಸಾಕಾಗುತ್ತವೆ.