ಭಾರತ–ಅಮೆರಿಕ ಸುಂಕ ಸಮರ ಅಂತ್ಯ, 50% ರಿಂದ 18%ಕ್ಕೆ ಸುಂಕ ಕಡಿತ, ಈ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ
Trade Deal Signed Between India and US ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡುವಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಸೋಮವಾರ ಮತ್ತು ಫೆಬ್ರವರಿ 2, 2026 ರಂದು ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ತಿರುವು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡುವಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಸೋಮವಾರ ಮತ್ತು ಫೆಬ್ರವರಿ 2, 2026 ರಂದು ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ತಿರುವು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನಡುವಿನ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ನಂತರ ಈ ಮೆಗಾ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಗಮನಾರ್ಹ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಯಾವ ಭಾರತೀಯ ವಲಯಗಳು ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಒಪ್ಪಂದದ ದೊಡ್ಡ ಷರತ್ತು
ರಷ್ಯಾದ ತೈಲದ ಮೇಲೆ ನಿಷೇಧ: ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ದೊಡ್ಡ ಷರತ್ತು ಎಂದರೆ ಭಾರತ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಭಾರತವು ತನ್ನ ಇಂಧನ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ವೆನೆಜುವೆಲಾದಿಂದ ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ. ಶೂನ್ಯ ಸುಂಕದ ಗುರಿ: ಯುಎಸ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಸುಂಕ ಮತ್ತು ಸುಂಕೇತರ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು 0% ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲು ಭಾರತವು ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. $500 ಬಿಲಿಯನ್ ಖರೀದಿಗಳು: ಬೈ ಅಮೇರಿಕನ್ ನೀತಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತವು ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ US ನಿಂದ $500 ಬಿಲಿಯನ್ ಮೌಲ್ಯದ ಇಂಧನ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲಿದೆ.
ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜ
ಅಮೆರಿಕದ ಸುಂಕ ಕಡಿತವು ಭಾರತದ ರಫ್ತುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಐದು ವಲಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ.
ಜವಳಿ ಮತ್ತು ಉಡುಪುಗಳು: ಅಮೆರಿಕದ ಸುಂಕ ಕಡಿತದಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಉಡುಪುಗಳು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಅಗ್ಗವಾಗಲಿದ್ದು, ರಫ್ತು ಮತ್ತು ಆದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಐಟಿ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ: ಭಾರತವು ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಹೈಟೆಕ್ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದು ಭಾರತೀಯ ಐಟಿ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಹ-ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜ
ಫಾರ್ಮಾ: ಔಷಧ ರಫ್ತಿನ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ಹೊರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅಮೆರಿಕದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜೆನೆರಿಕ್ ಔಷಧಿಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಆಟೋ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳು: ಭಾರತೀಯ ಆಟೋ ಬಿಡಿಭಾಗ ತಯಾರಕರಿಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿದೆ. 7% ಸುಂಕ ಕಡಿತವು ಅವರ ಲಾಭವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಆಭರಣ ಮತ್ತು ಚರ್ಮ: ಕೈಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಆಭರಣ ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕ ಕಡಿತವು ಈ ಶ್ರಮದಾಯಕ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ವ್ಯವಹಾರ (business ideas in kannada) , ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ (Banking News), ಹಣಕಾಸು, ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆ, ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಹೂಡಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಹಣಕಾಸಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಓದಿರಿ.