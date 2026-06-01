LPG: ತಿಂಗಳ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ; ಮತ್ತೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಹೆಚ್ಚಳ
ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ 19 ಕೆಜಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ರೂ.42 ರಿಂದ ರೂ.53.50 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, 5 ಕೆಜಿ 'ಛೋಟು' ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆಯೂ ರೂ.11 ರಷ್ಟು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಹೊಸ ದರಗಳು ಜೂನ್ 1 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿವೆ.
42 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಳ
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ 19 ಕೆಜಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ರೂ.42 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಬೆಲೆ ರೂ.3113.50 ಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ರೂ.53.50 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದು, ಬೆಲೆ ರೂ.3255.50 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.
ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ಹೊಸ ದರ ಅನ್ವಯ
5 ಕೆಜಿ ಎಫ್ಟಿಎಲ್ (ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಎಲ್ಪಿಜಿ) ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಬೆಲೆ ರೂ.11 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ರೂ.821.50 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಲಿದೆ. ಹೊಸ ಬೆಲೆಗಳು ಜೂನ್ 1 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ.
ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಹೊಡೆತ
14 ಕೆಜಿಯ ಗೃಹ ಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿವೆ. ಬಹುತೇಕ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ದರ ಏರಿಕೆ ಭಾರವನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುತ್ತಿವೆ.
Prices of 19 kg commercial cylinders have been increased by Rs 42 in Delhi, bringing the price to Rs 3113.50, and by Rs 53.50 in Kolkata, bringing the price to Rs 3255.50. Prices of 5 kg FTL (Free Trade LPG) cylinders have been increased by Rs 11, and will cost Rs 821.50… pic.twitter.com/ZctIUOsvue
— ANI (@ANI) May 31, 2026
5 ಕೆಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೂಡ ದುಬಾರಿ
ವಿಳಾಸ ಪುರಾವೆ ಇಲ್ಲದೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ 5 ಕೆಜಿ FTL ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ 'ಛೋಟು ಸಿಲಿಂಡರ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಹೊರಗೆ ವಾಸಿಸುವ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಇಂದಿನಿಂದ, ಛೋಟು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ₹11 ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹೆಚ್ಚಳದ ನಂತರ, ಈ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಈಗ ₹821.50 ಆಗಿದೆ.
ತಿಂಗಳ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ
ಜೂನ್ ತಿಂಗಳು ಇಂದು ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ತಿಂಗಳ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮತ್ತು ಅಂಗಡಿಯವರ ಬಜೆಟ್ಗೆ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳು ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿವೆ.
