PPF Savings Plan: ದಿನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 300 ರೂ. ಉಳಿಸಿ, 40 ಲಕ್ಷ ರೂ. ನಿಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ!
ಸಂಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪವಾದರೂ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರು. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹೂಡಿಕೆಗಳೇ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಲಾಭ ತಂದುಕೊಡುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಸ್ಕೀಮ್, ಅಂದರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ (PPF) ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ.
16
Image Credit : Getty
ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಅಂದರೇನು?
ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ (PPF) ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಬೆಂಬಲವಿರುವ ಒಂದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆ. ಇದು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಸುರಕ್ಷತೆ, ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಎನಿಸಿದೆ.
26
Image Credit : social media
ದಿನಕ್ಕೆ 300 ರೂ. ಉಳಿಸಿದರೆ..
ದಿನಕ್ಕೆ 300 ರೂ. ಅಂದರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 9,000 ರೂ., ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1.08 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಆಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಪಿಪಿಎಫ್ನಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಿತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು 15 ವರ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ ಸುಮಾರು 22.5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಆಗುತ್ತದೆ. ಸದ್ಯದ 7.1% ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 18 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಒಟ್ಟು 40 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಬರುತ್ತದೆ.
36
Image Credit : iSTOCK
ಪಿಪಿಎಫ್ ಯೋಜನೆಯ ವಿಶೇಷ ಲಾಭಗಳು
ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಮೂರು ರೀತಿಯ ಲಾಭವಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ, ಬಡ್ಡಿಯ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಹಣಕ್ಕೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹಣಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಉತ್ತಮ ತೆರಿಗೆ ಉಳಿತಾಯ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
46
Image Credit : Twitter
ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯದವರಿಗೂ ಸೂಕ್ತ ಮಾರ್ಗ
ನೀವು ಪಿಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಕೇವಲ 500 ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ ಆರಂಭಿಸಬಹುದು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ ಹೂಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದವರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾ ಗುರಿ ತಲುಪಬಹುದು. ಐದು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವೂ ಇದೆ. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಲಭ್ಯ.
56
Image Credit : iSTOCK
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ರಿಸ್ಕ್ ಇಲ್ಲದ ಸ್ಥಿರ ಭವಿಷ್ಯ
ಶೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಹೆಚ್ಚಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಏರಿಳಿತದ ರಿಸ್ಕ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತದೆ. ಪಿಪಿಎಫ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ರಿಸ್ಕ್ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಭದ್ರತೆ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆ. ದಿನಕ್ಕೆ 300 ರೂ. ಉಳಿತಾಯದಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬಹುದು.
66
Image Credit : our own
**ಗಮನಿಸಿ:**
ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವ ಮುನ್ನ ಹತ್ತಿರದ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಅಥವಾ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
ವ್ಯವಹಾರ (business ideas in kannada) , ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ (Banking News), ಹಣಕಾಸು, ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆ, ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಹೂಡಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಹಣಕಾಸಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಓದಿರಿ.
Latest Videos