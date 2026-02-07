- Home
ಚಿನ್ನದ ದರ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಏರಿಳಿತ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನ ಎನ್ನೋದು ಗಗನ ಕುಸುಮ ಆಗಿದೆ. ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾವು (RBI) ತನ್ನ ರೆಪೊ ದರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ.
ಆಗಾಗ ಬದಲಾಗುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಗಳು
ಈ ರೀತಿ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಮಲ್ಟಿ ಕಮೋಡಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ (MCX) ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿಯ ದರದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಏರಿಳಿತ ಆಗಿದೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಕುಸಿತ, ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ನಡೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಬೆಲೆಗಳು ಆಗಾಗ ಬದಲಾಗುತ್ತಿವೆ.
ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ (ಪ್ರತಿ 10 ಗ್ರಾಂ)
24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,53,700 ರೂ.
22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,40,890 ರೂ
18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರ 1,15,270 ರೂ.
ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ
ಬೆಳ್ಳಿ ದರವು ಪ್ರತಿ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 2,749 ರೂ. ಕೆಜಿಗೆ 2,74,900 ರೂ
ಚಿನ್ನದ ದರಗಳು (ಪ್ರತಿ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ )
ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು, ಮಂಗಳೂರು, ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್
24 ಕ್ಯಾರೆಟ್: 1,53,700 ರೂ.
22 ಕ್ಯಾರೆಟ್: 1,40,890 ರೂ.
18 ಕ್ಯಾರೆಟ್: 1,15,270 ರೂ.
ಚೆನ್ನೈ, ಕೊಯಮತ್ತೂರು ಮತ್ತು ಸೇಲಂ:
24 ಕ್ಯಾರೆಟ್: 1,55,450 ರೂ.
22 ಕ್ಯಾರೆಟ್: 1,42,490 ರೂ.
18 ಕ್ಯಾರೆಟ್: 1,21,990 ರೂ.
ದೆಹಲಿ, ಜೈಪುರ ಮತ್ತು ಲಕ್ನೋ
24 ಕ್ಯಾರೆಟ್: 1,53,850 ರೂ.
22 ಕ್ಯಾರೆಟ್: 1,41,040 ರೂ.
18 ಕ್ಯಾರೆಟ್: 1,15,420 ರೂ.
ಬೆಳ್ಳಿಯ ದರಗಳು
ಅಹಮದಾಬಾದ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ದೆಹಲಿ, ಮುಂಬೈ
ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ: 274.90 ರೂ.
ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ: 2,74,900 ರೂ.
ಚೆನ್ನೈ, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಕೇರಳ
ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ: 279.90 ರೂ.
ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ: 2,79,900 ರೂ.
ನಿನ್ನೆ ಬಂಗಾರದ ರೇಟ್ 1 ಗ್ರಾಂಗೆ 14825 ಇದ್ದರೆ, ಇಂದು 14265 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ.
ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾರಣಗಳೇನು?
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು, ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಏರಿಳಿತಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರ, ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಗಳು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿವೆ. RBI ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಇಟ್ಟ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಣದುಬ್ಬರದ ಟ್ರೆಂಡ್ಗಳು, ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಘಟನೆಗಳು ಈ ಬದಲಾವಣೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ.
