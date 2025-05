ಇದರ ಜೊತೆಗೆ OYO ಮತ್ತೆ IPO (ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫರಿಂಗ್) ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. OYO IPOಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಇದು ಮೂರನೇ ಬಾರಿ. ಪ್ರಸ್ತುತ ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಂದ ಆಫರ್‌ಅನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದೆ. 2026ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಷೇರುಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಜೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಂಡನ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ OYO ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಷೇರುದಾರರಾದ ಸಾಫ್ಟ್‌ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

How often does a global company ask the world to name it?

That’s exactly what we’re doing.



OYO started over a decade ago with a simple idea of upgrading quality living space across and drive standardisation. Since then, we’ve grown from a single room in India to a network of… pic.twitter.com/qFAU3WsZ3G

— Ritesh Agarwal (@riteshagar) May 29, 2025