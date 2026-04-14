ಮೇ 11 ರಿಂದ ಈ 3 ರಾಶಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಲಾಟರಿ, ಮೇಷ ರಾಶಿಗೆ ಮಂಗಳ ಪ್ರವೇಶದಿಂದ ಬಿಂದಾಸ್ ಲೈಫ್
ಮಂಗಳವು ಮೇ 11, 2026 ರಂದು ಮೇಷ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ
ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಸರಿಸುಮಾರು ಪ್ರತಿ 45 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಬಲಶಾಲಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ. ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಬಲವಾಗಿರುವವರ ಜೀವನವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಮಂಗಳನ ಸಂಚಾರವನ್ನು ವರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಗೆ ಮಂಗಳನ ಪ್ರವೇಶವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಲ್ಲದೆ, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಸಹ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ಸಮಯವು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ
ಅವರ ಜೀವನವು ಉತ್ತಮ ತಿರುವು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆಮದು ಮತ್ತು ರಫ್ತು ಮುಂತಾದ ಕೆಲಸಗಳು ಸರಾಗವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನಕ್ಕೆ ಇದು ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯ.
ಕುಂಭ
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಮೇಲೆ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ದಯೆಯ ನೋಟ ಇರುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯಕ್ಕೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯವಾಗಬಹುದು. ಸಂಶೋಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಷಯಗಳು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ.
ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸಲು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಅವಕಾಶಗಳು ಇರಬಹುದು. ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸಗಳು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಲಾಭದ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ.
