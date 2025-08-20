62 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಎಎಲ್ನಿಂದ 97 ತೇಜಸ್ ಜೆಟ್ ಖರೀದಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಒಪ್ಪಂದ!
ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಗೆ 97 ತೇಜಸ್ ಮಾರ್ಕ್ 1ಎ ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಖರೀದಿಯು ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಹಳೆಯ MiG-21 ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಭಾಗವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಗೆ 62,000 ರು. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 97 ಲಘು ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ತೇಜಸ್ ಮಾರ್ಕ್ 1ಎ ಫೈಟರ್ ಖರೀದಿಸಲು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೆಚ್ಎಎಲ್ ಜತೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ.
ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಮಾದರಿ ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ ಖರೀದಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ 48 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 83 ವಿಮಾನಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಅನುಮೋದಿಸಿತ್ತು. ಇದೀಗ 97 ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ಗಳು ವಾಯುಪಡೆಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮೂಲಕ ತೇಜಸ್ ಮಾರ್ಕ್ 1ಎ ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ 180ಕ್ಕೇರಲಿದೆ.
97 LCA ಮಾರ್ಕ್ 1A ಯುದ್ಧವಿಮಾನಗಳ ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಇದು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಏರೋನಾಟಿಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (HAL) ವಿಮಾನವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಮುಂಬರುವ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿರುವ ತನ್ನ ಹಳೆಯ MiG-21 ವಿಮಾನಗಳ ಫ್ಲೀಟ್ ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು IAF ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯ ಮತ್ತು ವಾಯುಪಡೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಬಲವಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿತವಾದ ಈ ಸ್ಥಳೀಯ ಯುದ್ಧ ಜೆಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ದೇಶೀಕರಣವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವುದಲ್ಲದೆ, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ANI ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳು, ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗೆ ಎಂಜಿನ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಆರ್ಡರ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ HAL ನ ಪುನರುಜ್ಜೀವನಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯವರು ದೇಶೀಯ ಯುದ್ಧವಿಮಾನದ ಟ್ರೇನರ್ ವೇರಿಯಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಿದರು, ಇದು ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯವರು ಯಾವುದೇ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಹಾರಾಟವಾಗಿತ್ತು.
ಈಗಾಗಲೇ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿರುವ ಆರಂಭಿಕ 40 LCA ವಿಮಾನಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ LCA ಮಾರ್ಕ್ 1A ಜೆಟ್ಗಳು ನವೀಕರಿಸಿದ ಏವಿಯಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಾಡಾರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಹೊಸ ಬ್ಯಾಚ್ ಶೇಕಡಾ 65 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಳೀಯ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ANI ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.