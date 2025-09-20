- Home
EPFO Pension Hike: A Diwali Gift for Employees ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10-11 ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಕೇಂದ್ರ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಇಪಿಎಸ್-1995 ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವ ಮನ್ಸುಖ್ ಮಾಂಡವಿಯಾ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10–11 ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳ ಮಂಡಳಿಯ (ಸಿಬಿಟಿ) ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (ಇಪಿಎಫ್ಒ) ಇಪಿಎಸ್-1995 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಘೋಷಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಪಿಂಚಣಿದಾರರು "ದೀಪಾವಳಿ ಉಡುಗೊರೆ" ಎನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 1,500 ರೂ.ಗಳಿಂದ 2,500 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇಪಿಎಸ್-95 ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳದ ಭರವಸೆಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸಭೆ ನಡೆಯಲಿರುವುದರಿಂದ ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (ಇಪಿಎಫ್ಒ)ಯಿಂದ "ದೀಪಾವಳಿ ಉಡುಗೊರೆ"ಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇಪಿಎಫ್ಒದ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳ ಮಂಡಳಿ (ಸಿಬಿಟಿ) ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10 ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 11 ರವರೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಸೇರಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸಚಿವ ಮನ್ಸುಖ್ ಮಾಂಡವಿಯಾ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಮತ್ತು ಇಪಿಎಫ್ ಖಾತೆದಾರರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಮನೆಯ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಇಪಿಎಫ್ ಖಾತೆದಾರರಿಗೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಬಹುದು. ಇದು ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಏಳು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಮೊದಲ ಸಭೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಇಪಿಎಫ್ಒ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವುದು ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ, ಇದು ಇಪಿಎಫ್ ಮತ್ತು ಇಪಿಎಸ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಸುಗಮ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇನ್ಫೋಸಿಸ್, ಟಿಸಿಎಸ್ ಮತ್ತು ವಿಪ್ರೊದಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಐಟಿ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಇಪಿಎಫ್ಒ 3.0 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ಗಾಗಿ ಶಾರ್ಟ್ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಯೋಜಿತ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಎಟಿಎಂ ಅಥವಾ ಯುಪಿಐ ಮೂಲಕ ಭಾಗಶಃ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಯಂತಹ ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಇದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲತೆಯ ಕಡೆಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಇಪಿಎಸ್-1995 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳವು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಜೀವನ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಗಳ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಬೇಡಿಕೆಯಾದ ಪಿಂಚಣಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 1,500 ರೂ.ಗಳಿಂದ 2,500 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಹಿಂದೆ, ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಸಮಿತಿಯು 2,000 ರೂ.ಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿತ್ತು, ಆದರೆ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ ಅದನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಲಿಲ್ಲ.
ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1, 2014 ರಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ. 1,000 ರ ಮೊದಲ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು. ಇಪಿಎಸ್-1995 ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ-ನಿರ್ಧರಿತ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಕಾರ್ಪಸ್ (i) ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ನೀಡುವ ವೇತನದ ಶೇಕಡಾ 8.33 ರಷ್ಟು ಮತ್ತು (ii) ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ನೀಡುವ ವೇತನದ ಶೇಕಡಾ 1.16 ರಷ್ಟು (ಬಜೆಟ್ ಬೆಂಬಲ), ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ. 15,000 ರ ವೇತನ ಮಿತಿಯವರೆಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ.