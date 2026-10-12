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- Amazon Budget Products: ಆಫರ್ ಇರಲಿ ಬಿಡಲಿ, ಅಮೆಜಾನ್ನಲ್ಲಿ ಸದಾ ಕಮ್ಮಿ ರೇಟಿಗೆ ಸಿಗೋ 5 ವಸ್ತುಗಳಿವು!
Amazon Budget Products: ಆಫರ್ ಇರಲಿ ಬಿಡಲಿ, ಅಮೆಜಾನ್ನಲ್ಲಿ ಸದಾ ಕಮ್ಮಿ ರೇಟಿಗೆ ಸಿಗೋ 5 ವಸ್ತುಗಳಿವು!
ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕಮ್ಮಿ ರೇಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ವಸ್ತುಗಳು ಸಿಕ್ಕರೆ ಆ ಖುಷಿನೇ ಬೇರೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಮೆಜಾನ್ನಲ್ಲಿ ಆಫರ್ ಇರಲಿ, ಇಲ್ಲದೇ ಇರಲಿ, ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಕಷ್ಟು ವಸ್ತುಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಬಜೆಟ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಅಂಥ 5 ಉಪಯುಕ್ತ ವಸ್ತುಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.
ಅಮೆಜಾನ್ನಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ರೇಟಿಗೆ ಸಿಗೋ ವಸ್ತುಗಳು
ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಇರೋರಿಗೆ ಅಮೆಜಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಿಲ್ಲ. ನಾವು ಮನೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಕಿಚನ್ ಐಟಮ್ಸ್, ಮೊಬೈಲ್ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಆಫರ್, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇದ್ದಾಗಲಂತೂ ದಿನನಿತ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ತುಂಬಾನೇ ಕಮ್ಮಿ ರೇಟಿಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ, ಅಮೆಜಾನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಫರ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೆಲವು ಉಪಯುಕ್ತ ವಸ್ತುಗಳು ಸದಾ ಬಜೆಟ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್
ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೇಬಲ್, ಫೋನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಗಾರ್ಡ್, ಕೇಬಲ್ ಆರ್ಗನೈಸರ್ ಹಾಗೂ ಮೊಬೈಲ್ ಗ್ರಿಪ್ಗಳಿಗೆ ಸಖತ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ. ಈ ವಸ್ತುಗಳು ಅಮೆಜಾನ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಕಮ್ಮಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಒಂದೇ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಗೂ ಮಾಡೆಲ್ಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ, ನಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ, ನೀವು ಚಾರ್ಜರ್ ಅಥವಾ ಕೇಬಲ್ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಬರೀ ರೇಟ್ ನೋಡಬೇಡಿ, ರಿವ್ಯೂ ಹಾಗೂ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಹೋಮ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್
ನಾವು ಮನೆಯನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಮೈಕ್ರೋಫೈಬರ್ ಕ್ಲಾತ್, ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಬ್ರಷ್, ಡಸ್ಟ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಟೂಲ್ಸ್, ಸಣ್ಣ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಕೇಬಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಿಪ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಇವು ಅಮೆಜಾನ್ನಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ನೀವು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ವಸ್ತುಗಳಿರೋ ಪ್ಯಾಕ್ ಖರೀದಿಸಿದರೆ, ಒಂದೊಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲಿನ ಖರ್ಚು ಇನ್ನೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಆ ಪ್ಯಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಸ್ತುಗಳಿವೆ, ಅವುಗಳ ಸೈಜ್ ಹಾಗೂ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಮೊದಲು ಓದಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಕಿಚನ್ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ವಸ್ತುಗಳು
ನಾವು ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿಡಲು ಕಂಟೇನರ್ಗಳು, ಸ್ಪೈಸ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಕಟ್ಲರಿ ಆರ್ಗನೈಸರ್, ಸಿಂಕ್ ಆರ್ಗನೈಸರ್ ಹಾಗೂ ಫುಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಇವು ಅಮೆಜಾನ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಸ್ತುಗಳು ಕಮ್ಮಿ ರೇಟಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಚಿಕ್ಕ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಿಚನ್ ಜಾಗವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಂಥ ಆರ್ಗನೈಸರ್ಗಳು ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ನೀವು ಖರೀದಿಸುವ ಮುನ್ನ ವಸ್ತುವಿನ ಸೈಜ್, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹಾಗೂ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮುಂದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ.
ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್
ಆಗಾಗ ಟ್ರಿಪ್ ಹೋಗುವ ಜನರಿಗೆ ಲಗೇಜ್ ಆರ್ಗನೈಸರ್, ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕವರ್, ಟ್ರಾವೆಲ್ ಪೌಚ್, ಸಣ್ಣ ಬಾಟಲ್ ಸೆಟ್ ಹಾಗೂ ಕೇಬಲ್ ಆರ್ಗನೈಸರ್ಗಳು ತುಂಬಾ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತವೆ. ನಾವು ಇವುಗಳಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವು ತುಂಬಾನೇ ಕಂಫರ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತವೆ. ಬ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿಡಲು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಪೌಚ್ಗಳು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ನೀವು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಜಿಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹಾಗೂ ರಿವ್ಯೂ ನೋಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಸ್ಟೇಷನರಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟಡಿ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಹಾಗೂ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಮಾಡುವ ಜನರಿಗೆ ನೋಟ್ಬುಕ್, ಪೆನ್, ಹೈಲೈಟರ್, ಸ್ಟಿಕಿ ನೋಟ್ಸ್, ಡೆಸ್ಕ್ ಆರ್ಗನೈಸರ್ ಹಾಗೂ ಪೆನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಆಗಾಗ ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಸ್ತುಗಳು ಅಮೆಜಾನ್ನಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಬಜೆಟ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸೆಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋ ಸ್ಟೇಷನರಿ ವಸ್ತುಗಳ ರೇಟ್ ತುಂಬಾನೇ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಮಕ್ಕಳ ಓದಿಗೆ ಬೇಕಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗಲೂ ರಿವ್ಯೂ ಹಾಗೂ ಸೈಜ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬೆಸ್ಟ್.
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