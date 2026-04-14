100 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅಪರೂಪದ ಪಂಚ ಮಹಾಯೋಗ, ಈ 5 ರಾಶಿಗೆ ಹಣವೇ ಹಣ
Akshaya tritiya 2026 rare panch mahayog after 100 years ಈ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದಂದು ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಅವು ಯಾವ ರಾಶಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೋಡೋಣ.
ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ
ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯವನ್ನು ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮಂಗಳಕರ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ವೈಶಾಖ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಮೂರನೇ ದಿನದಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 2026 ರಲ್ಲಿ, ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ಭಾನುವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 19 ರಂದು ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವಿದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಪಂಚ ಮಹಾ ಪುರುಷ ಯೋಗ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ರಾಜಯೋಗಗಳು ಈ ದಿನದಂದು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆರಂಭ, ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಗೆ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿವೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಸಮಯ
ಈ ವರ್ಷ ಏಪ್ರಿಲ್ 19 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:49 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 20 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7:27 ರವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 19 ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:49 ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:20 ರವರೆಗಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಮಂಗಳಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು, ದಾನ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಖರೀದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಯೋಗ
ಈ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದ ದಿನದಂದು ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗವು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ತ್ರಿಪುಷ್ಕರ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸವು ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ ಯೋಗದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಕೆಲಸವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಶಶ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಮಾಲವೀಯ ಯೋಗವು ವೃತ್ತಿ, ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಗೌರವ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ರವಿ ಯೋಗವು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ.
ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿ
ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದಂದು ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವುದು ಬಹಳ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. "ಅಕ್ಷಯ" ಎಂದರೆ ಎಂದಿಗೂ ಕೊಳೆಯದ ವಸ್ತು. ಈ ದಿನ ಖರೀದಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳ ಮೌಲ್ಯವು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಶುಭ ಸಮಯ ಏಪ್ರಿಲ್ 19 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:49 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 20 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5:51 ರವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಿತ್ತಾಳೆ ಪಾತ್ರೆಗಳು, ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ವಾಹನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಸಹ ಶುಭ.
ಹೂಡಿಕೆ
ಈ ವರ್ಷದ ಗ್ರಹ ಸ್ಥಾನಗಳು ಮೇಷ, ವೃಷಭ, ಸಿಂಹ, ವೃಶ್ಚಿಕ ಮತ್ತು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ 2026 ಶುಭ ಯೋಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಿಶೇಷ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನದಂದು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸುವುದು, ದಾನ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಶುಭ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
