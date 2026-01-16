ಸುಜುಕಿ ಇ ಆ್ಯಕ್ಸೆಸ್ vs ಎಥರ್ 450, ಯಾವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಬೆಸ್ಟ್?
ಸುಜುಕಿ ಇ ಆ್ಯಕ್ಸೆಸ್ vs ಎಥರ್ 450, ಯಾವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಬೆಸ್ಟ್? ಇ ಆ್ಯಕ್ಸೆಸ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲಲ್ಲಿರುವ ಎಥರ್ 450 ಹಾಗೂ ಆ್ಯಕ್ಸೆಸ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಮೈಲೇಜ್, ಬೆಲೆ, ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ?
ಸುಜುಕಿ ಇ ಆ್ಯಕ್ಸೆಸ್ ಸ್ಕೂಟರ್
ಸುಜುಕಿ ಕೊನೆಗೂ ಭಾರತದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸುಜುಕಿ ಇ-ಆಕ್ಸೆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 1.88 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಎಕ್ಸ್ ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳೇ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದ ಈ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಕಂಪನಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ.
ಸುಜುಕಿ ಇ ಆ್ಯಕ್ಸೆಸ್ vs ಎಥರ್ 450
ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ತಯಾರಕ ಕಂಪನಿಯಾದ ಏಥರ್ನ 450 ಅಪೆಕ್ಸ್, ಸುಜುಕಿ ಇ-ಆಕ್ಸೆಸ್ನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಲಿದೆ. ಯಾವ ಸ್ಕೂಟರ್ ಉತ್ತಮ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಸುಜುಕಿ ಇ-ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮತ್ತು ಏಥರ್ 450 ಅಪೆಕ್ಸ್ ನಡುವಿನ ಸರಳ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಬೆಲೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ?
ಏಥರ್ 450 ಅಪೆಕ್ಸ್ಗಿಂತ ಸುಜುಕಿ ಇ-ಆಕ್ಸೆಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಏಥರ್ 450 ಅಪೆಕ್ಸ್ಗೆ 1,89,946 ರೂಪಾಯಿ ಎಕ್ಸ್ ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ಇದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸುಜುಕಿ ಇ-ಆಕ್ಸೆಸ್ಗೆ 1,88,490 ರೂಪಾಯಿ ಎಕ್ಸ್ ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ಇದೆ.
ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಪವರ್
ಸುಜುಕಿ ಇ-ಆಕ್ಸೆಸ್ 3.07 kWh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಇದು 71 kmph ವೇಗದಲ್ಲಿ 95 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳವರೆಗೆ ರೇಂಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ 5.49 bhp ಪವರ್ ಮತ್ತು 15 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಏಥರ್ 450 ಅಪೆಕ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾದ 3.7 kWh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಇದು ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ 157 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳವರೆಗೆ ಚಲಿಸಬಲ್ಲದು. ಇದರ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗ 100 kmph. ಈ ಇವಿ 9.38 bhp ಪವರ್ ಮತ್ತು 26 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.
ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್
ಪವರ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ, ಏಥರ್ 450 ಅಪೆಕ್ಸ್ ಸುಜುಕಿ ಇ-ಆಕ್ಸೆಸ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪೋರ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಸುಜುಕಿ ಇ-ಆಕ್ಸೆಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಏಥರ್ 450 ಅಪೆಕ್ಸ್ ಕೇವಲ 1,456 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡುವ ಫೀಚರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ, ಏಥರ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.