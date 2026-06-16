₹2.89 ಲಕ್ಷ ರಿಯಾಯಿತಿ, Kawasaki Ninja ZX-10R ಖರೀದಿಸಲು ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್
Kawasaki Ninja ZX 10R Gets Massive Rupees 289 Lakh Discount ಕವಾಸಕಿ ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಸೂಪರ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಬೈಕ್ Ninja ZX-10R ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ರಿಯಾಯಿತಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈ ಬೈಕ್ಗೆ ಸುಮಾರು ₹2.89 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ಕವಾಸಕಿ ಬೈಕ್ಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆ
ಭಾರತದಲ್ಲಿ Ninja ZX-10R ತನ್ನ ರೇಸ್-ರೆಡಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್, ಏರೋಡೈನಾಮಿಕ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಫೀಚರ್ಗಳಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ TFT ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ರೈಡಿಂಗ್ ಮೋಡ್ಗಳು, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಕ್ರೂಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ರೇಸಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ ಹಲವು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ.
ಕವಾಸಕಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಸೂಪರ್ಬೈಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ZX-10R ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾರಾಟ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಬೈಕ್ಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.
Kawasaki Ninja ZX-10R ಮೇಲೆ ಭರ್ಜರಿ ರಿಯಾಯಿತಿ
ಭಾರತದ ಸೂಪರ್ಬೈಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಲೀಟರ್-ಕ್ಲಾಸ್ ಬೈಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ Kawasaki Ninja ZX-10R ಮೇಲೆ ಕವಾಸಕಿ ಭರ್ಜರಿ ₹2.89 ಲಕ್ಷ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಆಫರ್ನಿಂದ ಬೈಕ್ನ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಕ್ಸ್ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ₹20.79 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹17.90 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಈ ರಿಯಾಯಿತಿ ಜೂನ್ 30, 2026ರವರೆಗೆ ಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್
998cc, ಲಿಕ್ವಿಡ್-ಕೂಲ್ಡ್, ಇನ್ಲೈನ್ 4-ಸಿಲಿಂಡರ್ ಎಂಜಿನ್
202 bhp (RAM Air ಜೊತೆ)
112 Nm ಟಾರ್ಕ್
6-ಸ್ಪೀಡ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್
ಬಿ-ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಕ್ವಿಕ್ಶಿಫ್ಟರ್
ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗ ಸುಮಾರು 299 kmph ವರೆಗೆ ತಲುಪುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಫೀಚರ್ಗಳು
ಫುಲ್-ಕಲರ್ TFT ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ
ಕ್ರೂಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್
ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್
ಲಾಂಚ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್
ಎಂಜಿನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್
ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಮೋಡ್ಗಳು
ರೈಡ್-ಬೈ-ವೈರ್ ಥ್ರಾಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್
ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗಿಂತ ಏಕೆ ವಿಶೇಷ?
ಸುಮಾರು ₹5 ಲಕ್ಷ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ZX-10R ಇನ್ನೂ ಅತ್ಯಂತ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಲೀಟರ್-ಕ್ಲಾಸ್ ಸೂಪರ್ಬೈಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯಾದ BMW S 1000 RR ಗಿಂತಲೂ ಸುಮಾರು ₹5 ಲಕ್ಷ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಖರೀದಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯವೇ?
ರಿಯಾಯಿತಿಯ ನಂತರ ₹17.90 ಲಕ್ಷ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 200+ bhp ಪವರ್ ನೀಡುವ ಜಪಾನೀಸ್ ಸೂಪರ್ಬೈಕ್ ದೊರೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಹೈ-ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬೈಕ್ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಡೀಲ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.