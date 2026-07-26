Honda Activa: 20 ಸಾವಿರ ರೂ.ಯಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ತನ್ನಿ ನಿಮಿಷ್ಟದ ಹೋಂಡಾ ಆಕ್ಟಿವಾ ಸ್ಕೂಟಿ
ಭಾರತದ ಜನಪ್ರಿಯ ಸ್ಕೂಟರ್ ಹೋಂಡಾ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅನ್ನು ಕೇವಲ 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಡೌನ್ಪೇಮೆಂಟ್ ಪಾವತಿಸಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸುಲಭ ಮಾಸಿಕ ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ (EMI) ಪಾವತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅನ್ನು ಮನೆಗೆ ತರಬಹುದು.
Honda Activa Down Payment Plan
ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, ಬಜೆಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ಸ್ಕೂಟಿ ಖರೀದಿಸಲು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಹೋಂಡಾ ಆಕ್ಟಿವ್ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು. ಭಾರತದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಂಡಾ ಆಕ್ಟಿವ್ ತನ್ನದೇ ಆದ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಬಹುತೇಕರ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಕೇವಲ 20 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ
ಸ್ಕೂಟಿ ಖರೀದಿಸಲು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡುತ್ತಿರೋರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯೊಂದು ಬಂದಿದೆ. ಸ್ಕೂಟಿಯ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ 20 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಡೌನ್ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಸ್ಕೂಟಿಯನ್ನು ಮನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಆನ್-ರೋಡ್ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಮಾಡೆಲ್
ಹೋಂಡಾ ಆಕ್ಟಿವ್ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 76,000 ರೂ. ಆರಂಭಗೊಂಡು 91,000 ರೂ.ವರೆಗೆ ಇದೆ. ಆರ್ಟಿಒ, ವಿಮೆ ಬಳಿಕ ಆನ್-ರೋಡ್ ಬೆಲೆ 90 ರಿಂದ 98 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆನ್-ರೋಡ್ ಬೆಲೆ ನಗರದಿಂದ ನಗರಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ.
ಬಜೆಟ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್
ಸದ್ಯ ಕಂಪನಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ಡಿಲಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹೆಚ್-ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವೇರಿಯಂಟ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಟಿ ಖರೀದಿಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ EMI ಪಾವತಿಸಬಹುದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಎಂಐ ಎಷ್ಟಾಗಬಹುದು ಎಂದು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನ
EMI ಎಷ್ಟು?
ಶೋ ರೂಂನಲ್ಲಿ ₹20,000 ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಉಳಿದ ಮೊತ್ತ ₹70,000 ರಿಂದ ₹75,000 ವರೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಾರ್ಷಿಕ 9.5% ರಿಂದ 10.5% ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ 3 ವರ್ಷಗಳ (36 ತಿಂಗಳು) ಸಾಲದ ಅವಧಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ ಕಂತು (EMI) ಸುಮಾರು ₹2,400 ರಿಂದ ₹2,700 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ದಿನಕ್ಕೆ ₹80 ರಿಂದ ₹90 ಮಾತ್ರ ಉಳಿಸಿ ಹೊಸ ಆಕ್ಟಿವಾವನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು.