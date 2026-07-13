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- ನಾಳೆಯಿಂದ ಯಲಹಂಕ-ಅರಸೀಕೆರೆ ನಡುವೆ Memu Train ಸರ್ವೀಸ್ ಆರಂಭ, ಈ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇರಲಿದೆ ಸ್ಟಾಪ್
ನಾಳೆಯಿಂದ ಯಲಹಂಕ-ಅರಸೀಕೆರೆ ನಡುವೆ Memu Train ಸರ್ವೀಸ್ ಆರಂಭ, ಈ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇರಲಿದೆ ಸ್ಟಾಪ್
ಯಲಹಂಕ ಮತ್ತು ಅರಸೀಕೆರೆ ನಡುವೆ ಹೊಸ ಮೇಮು (MEMU) ರೈಲು ಸೇವೆ ಜುಲೈ 14 ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ವಾರದಲ್ಲಿ ಆರು ದಿನ ಸಂಚರಿಸುವ ಈ ರೈಲು, ಯಶವಂತಪುರ, ತುಮಕೂರು, ಮತ್ತು ತಿಪಟೂರಿನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ನಿಲ್ದಾಣಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಿದೆ.
ಯಲಹಂಕ ಮತ್ತು ಅರಸೀಕೆರೆ ಇನ್ನು ಸುಲಭ ಪ್ರಯಾಣ
ಯಲಹಂಕ ಮತ್ತು ಅರಸೀಕೆರೆ ನಡುವೆ ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ರೈಲ್ವೆ ಮಂಡಳಿಯು ಭರ್ಜರಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಹೊಸ ಮೇಮು (MEMU) ರೈಲು ಸೇವೆಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿದ್ದು, ಜುಲೈ 14 ರಿಂದ (ಮಂಗಳವಾರ) ಈ ಸೇವೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ.
ರೈಲಿನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣದ ಅವಧಿ
ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 66505 ಯಲಹಂಕ-ಅರಸೀಕೆರೆ ಮೇಮು ರೈಲು ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6:45 ಕ್ಕೆ ಯಲಹಂಕದಿಂದ ಹೊರಟು, 11:00 ಗಂಟೆಗೆ ಅರಸೀಕೆರೆಯನ್ನು ತಲುಪಲಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮರುಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ, ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 66506 ಅರಸೀಕೆರೆ-ಯಲಹಂಕ ಮೇಮು ರೈಲು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:10 ಕ್ಕೆ ಅರಸೀಕೆರೆಯಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಿ, ಸಂಜೆ 7:15 ಕ್ಕೆ ಯಲಹಂಕ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಲುಪಲಿದೆ.
ವಾರದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ಕೋಚ್ಗಳ ವಿವರ
ಈ ಹೊಸ ರೈಲು ಸೇವೆಯು ಒಟ್ಟು 8 ಮೇಮು (MEMU) ಕೋಚ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಈ ರೈಲು ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 6 ದಿನಗಳ ಕಾಲ (ಭಾನುವಾರವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸಲಿದೆ.
ಉದ್ಘಾಟನಾ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಹಾಗೂ ಸೌಲಭ್ಯದ ಉದ್ದೇಶ
ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯ ಅಧಿಕೃತ ಚಾಲನೆಗಾಗಿ ಜುಲೈ 13 ರಂದು (ಸೋಮವಾರ) ವಿಶೇಷ ಉದ್ಘಾಟನಾ ರೈಲನ್ನು ಓಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯ (SWR) ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸೇವೆಯು ಯಲಹಂಕ, ಯಶವಂತಪುರ, ತುಮಕೂರು, ತಿಪಟೂರು ಮತ್ತು ಅರಸೀಕೆರೆ ನಡುವೆ ಸಂಚರಿಸುವ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಆರ್ಥಿಕ, ಆರಾಮದಾಯಕ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕಸ್ಥ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ಜಾಲ
ಈ ರೈಲು ಮಾರ್ಗವು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೊರವಲಯ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸಲಿದೆ. ಯಲಹಂಕದಿಂದ ಹೊರಡುವ ರೈಲು ಪ್ರಮುಖ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಾದ ಯಶವಂತಪುರ, ತುಮಕೂರು ಹಾಗೂ ತಿಪಟೂರು ನಗರಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಾವಿರಾರು ದೈನಂದಿನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ನೆರವಾಗಲಿದೆ.
ಹಾದಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಇರುವ 26 ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲಿಸ್ಟ್
ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಈ ರೈಲು ಮಾರ್ಗದ ಮಧ್ಯೆ ಬರುವ ಒಟ್ಟು 26 ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲಿದೆ. ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ವಿವರ ಹೀಗಿದೆ:
ಕೊಡಿಗೆಹಳ್ಳಿ, ಯಶವಂತಪುರ, ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರ, ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ, ಬೈರನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ದೊಡ್ಡಬೆಲೆ, ಮುದ್ದಲಿಂಗನಹಳ್ಳಿ, ನಿಡವಂದ, ದಾಬಸ್ಪೇಟೆ, ಹಿರೇಹಳ್ಳಿ, ಕ್ಯಾತ್ಸಂದ್ರ, ತುಮಕೂರು, ಹೆಗ್ಗರೆ ಹಾಲ್ಟ್, ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ, ಗುಬ್ಬಿ, ನಿಟ್ಟೂರು, ಸಂಪಿಗೆ ರೋಡ್, ಅಮ್ಮಸಂದ್ರ, ಬಾಣಸಂದ್ರ, ಅರಳಗುಪ್ಪೆ, ಕರ್ಡಿ, ಬನಶಂಕರಿ ಹಾಲ್ಟ್, ತಿಪಟೂರು, ಶ್ರೀ ಶಾರದಾನಗರ, ಹೊನ್ನವಳ್ಳಿ ರೋಡ್ ಮತ್ತು ಆದಿಹಳ್ಳಿ.