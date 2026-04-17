ಈ ಆಲದ ಮರ ಕಡಿಯಲೆತ್ನಿಸಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ನಡೆಯುತ್ತೆ ದುರಂತ: ಈ ಸ್ಮಶಾನದ ಗಾಳಿ ನಿಮ್ಮ ಉಸಿರು ಕಟ್ಟಿಸುತ್ತೆ: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಭಯಾನಕ ಸ್ಥಳಗಳಿವು
Haunted Spots in Bengaluru ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಹಾಂಟೆಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ದೆವ್ವಕ್ಕೂ ಜಾಗ ಇದ್ಯಾ? ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮೋಸ್ಟ್ ಹಾಂಟೆಡ್ ಜಾಗಗಳು ಇವು. ಗುಂಡಿಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಇದ್ದವರು ಮುಂದೆ ಓದಿ.
ಆಲದ ಮರ
ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಸುಮಾರು 150 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ತಿಪ್ಪೂರಿನ ದೂರದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಲದ ಮರವಿದೆ, ಇದನ್ನು ದೆವ್ವಗಳು ವಾಸಿಸುವ ಸ್ಥಳವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮರದೊಳಗೆ ದೆವ್ವಗಳು ವಾಸಿಸುತ್ತವೆ. ಅದನ್ನು ಕಡಿಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಕೆಲವು ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ದಂತಕಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅನೇಕ ಆತ್ಮಗಳು ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 4
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಭಾರತದ ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ದೆವ್ವದ ಕಥೆಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿವೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 4 ತನ್ನ ದೆವ್ವದ ಕಥೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ, ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡ ಆತ್ಮಗಳು ಜನರನ್ನು ಲಿಫ್ಟ್ ಕೇಳುತ್ತವೆ ಎಂದು ಜನರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ದೆವ್ವಗಳು ತಮ್ಮತಮ್ಮಲ್ಲೇ ಜಗಳವಾಡುವುದನ್ನು ಸಹ ನೋಡಲಾಗಿದೆ.
ಸೇಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ರಸ್ತೆ
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸೇಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ದೆವ್ವ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ . ದಂತಕಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಒಂದು ಪ್ರಾಚೀನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೆವ್ವ ಇದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಲೀಕನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಅವನ ಆತ್ಮವು ಇನ್ನೂ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಮನೆಯಿಂದ ವಿಚಿತ್ರ ಶಬ್ದಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಈ ಮನೆಯನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಲ್ಪಲ್ಲಿ ಸ್ಮಶಾನ
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸ್ಮಶಾನಗಳಿವೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದದ್ದು ಕಲ್ಪಳ್ಳಿ ಸ್ಮಶಾನ. ಈ ಸ್ಥಳವು ಅನೇಕ ಭಯಾನಕ ಕಥೆಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಥಳದ ಸುತ್ತಲಿನ ಗಾಳಿಯು ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಸಂಜೆಯ ನಂತರ ಈ ಸ್ಥಳದ ಬಳಿ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಹೋಗಲು ಯಾರು ಧೈರ್ಯ ಮಾಡುವುದುಲ್ಲ. ಇದು ದಶಕಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾಗಿದ್ದು, ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದೆ.