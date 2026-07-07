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- ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಲು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರದ ಫುಟ್ಪಾತ್ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಂದ ತಲಾ 5 ಸಾವಿರ ವಸೂಲಿ!
ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಲು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರದ ಫುಟ್ಪಾತ್ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಂದ ತಲಾ 5 ಸಾವಿರ ವಸೂಲಿ!
ಮಲ್ಲೇಶ್ವರದ ಸಂಪಿಗೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಸಂತ್ರಸ್ತ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೋರಾಟದ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲವರಿಂದ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟದ ಸಿದ್ಧತೆ
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪ್ರದೇಶವಾದ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರದ ಸಂಪಿಗೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ (Sampige Road) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗ (ಫುಟ್ಪಾತ್) ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ಈಗ ಹೊಸ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಂದ ತಲಾ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡುವಂತೆ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಯೋಜನೆಗೊಳ್ಳದ (Unaffiliated) ಕೆಲವು ಸ್ವತಂತ್ರ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಒಕ್ಕೂಟಗಳು/ಯೂನಿಯನ್ಗಳು ಈ ಹಣದ ವಸೂಲಾತಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿವೆ.
600ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಒಕ್ಕಲೆಬ್ಬಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳಾಂತರದ ಆದೇಶ
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಜಿಬಿಎ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರದ ಅತ್ಯಂತ ಜನನಿಬಿಡ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಲಯವಾದ ಸಂಪಿಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಭರ್ಜರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಫುಟ್ಪಾತ್ಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದ್ದರು. ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 600 ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಒಕ್ಕಲೆಬ್ಬಿಸುವಿಕೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ನಂತರ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಪಿಗೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಪಕ್ಕದ ಕಿರಿದಾದ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ (Adjoining roads) ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವಂತೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದರು.
ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ತಡೆಕೋರಿ ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಲು ಸಭೆ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಈ ದಿಢೀರ್ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮತ್ತು ತೆರವು ಕ್ರಮದಿಂದ ಕಂಗಾಲಾಗಿರುವ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಸೋಮವಾರ (ಜುಲೈ 6) ಮಲ್ಲೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಸಭೆಯೊಂದನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಕ್ಕಲೆಬ್ಬಿಸುವಿಕೆ ಕ್ರಮದ ವಿರುದ್ಧ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ (Stay order) ತರುವ ಕುರಿತು ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿ ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ವಕೀಲರ ಫೀಸ್ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಕಾನೂನು ವೆಚ್ಚಗಳಿಗಾಗಿ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಈ ವೇಳೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ವಲಯದಲ್ಲೇ ತೀವ್ರ ಆಕ್ಷೇಪ
ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟದ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಯಿಂದ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು 260 ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ತಲಾ 5,000 ರೂಪಾಯಿಯಂತೆ ಕಾನೂನು ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಯೂನಿಯನ್ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ವಲಯದಲ್ಲೇ ಇರುವ ಮತ್ತೊಂದು ವರ್ಗವು ಈ ರೀತಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಬಡ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಶೋಷಣೆ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದೆ.
ಮತ್ತೆ ಸಂಪಿಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಫುಟ್ಪಾತ್ಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದ ಒತ್ತುವರಿದಾರರು
ಇದೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದ್ದ ಸಂಪಿಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗಗಳಿಗೇ ಕೆಲವು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಮರಳಿ ಬರಲಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ನೀಡಲಾದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ನೆಪವೊಡ್ಡಿ, ಮೊದಲು ಎಲ್ಲಿಂದ ಇವರನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲಾಗಿತ್ತೋ ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬುಟ್ಟಿ, ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಇಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಈ ಕ್ರಮದಿಂದಾಗಿ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಒತ್ತುವರಿದಾರರ ಹಾವಳಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಮೊದಲಿನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳಬಹುದು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ತೊಂದರೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಆತಂಕ ಮತ್ತು ಕಳವಳ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದೆ.