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- ಹೆಬ್ಬಾಳ ಕಿರು ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗ: 1128 ಮರ ಕಡಿಯುವ BDA ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ 1600 ಆಕ್ಷೇಪಣೆ
ಹೆಬ್ಬಾಳ ಕಿರು ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗ: 1128 ಮರ ಕಡಿಯುವ BDA ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ 1600 ಆಕ್ಷೇಪಣೆ
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಜಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ 1,128 ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಯುವ ಬಿಡಿಎ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಹಸಿರು ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ (NGT) ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ನೀಡಿದೆ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ತೀವ್ರ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಜಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ 2.3 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದದ ಸಣ್ಣ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ 1,128 ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಯುವ ಬಿಡಿಎ (BDA) ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ನಾಗರಿಕರಿಂದ ಸುಮಾರು 1,600 ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಈ ಕುರಿತು ಮರ ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿಯು ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಸ್ಥಳ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ ನಂತರ ಎಷ್ಟು ಮರಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು, ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಕಡಿಯಬಹುದು ಎಂಬ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ.
ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ಹಂಚಿಕೆ
ಈ ಮೂರು ಪಥದ ದ್ವಿಮುಖ ಅಂಡರ್ಪಾಸ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಕೆರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3.5 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ನಗರ ನಿಗಮ (BNCC) ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಮಾರ್ಗವು ಹೆಬ್ಬಾಳ ಜಂಕ್ಷನ್ನಿಂದ ಕೆವಿಎಎಫ್ಎಸ್ಯು (KVAFSU) ಮೂಲಕ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ (UAS) ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಸತಿಗೃಹಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ.
ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹಾಗೂ NGT ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ
ಅರಣ್ಯ, ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಸೊಸೈಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಯ ಮೇರೆಗೆ, ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಸಿರು ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಯ (NGT) ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ ಪೀಠವು ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮರ ಕಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16 ರಂದು ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ನೀಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಕಾನೂನು ಸವಾಲನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಪರಿಸರದ ಮೇಲಿನ ಆತಂಕ
ಸುರಂಗ ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದ 70ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ತಳಿಗಳ 1,128 ಮರಗಳು ನಾಶವಾಗುವುದಲ್ಲದೆ, ಹೆಬ್ಬಾಳ ಕೆರೆ, ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ, ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಹಾಗೂ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಮತ್ತು ನಾಗವಾರ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಜಲವಿಜ್ಞಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪರಿಸರ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ
ಪರಿಸರ ಶಿಕ್ಷಣತಜ್ಞೆ ಹಾಗೂ ಹೆಬ್ಬಾಳದ ನಿವಾಸಿ ಎಲಿಜಬೆತ್ ಎಸ್. ಮಾತನಾಡಿ, "ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ 2 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 900 ಮರಗಳು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಮಾರ್ಗವು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಆವರಣಗಳು, ಕೆರೆಯ ಬಫರ್ ಝೋನ್ ಹಾಗೂ ಟ್ರೀ ಪಾರ್ಕ್ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತಿರುವುದೇ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮರಗಳಿರಲು ಕಾರಣ. ಇದು ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಪರಿಸರ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ," ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.