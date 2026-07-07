ಚಲಿಸುವ ಕಾರಲ್ಲಿ ಕೋಬ್ರಾ! ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಾರೊಳಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಹಾವು
Snake Inside Car: ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾರು, ಬೈಕ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳು ಇರುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಆದರೆ ಯಾಕೆ ಹಾವುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾರು, ಗಾಡಿಯೊಳಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆಯೇ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ನೀವೂ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳ ಕಾಟ
ಈಗಾಗಲೇ ಮಳೆಗಾಲ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಮಳೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ, ಹೊರಗಡೆ, ಕಾರು, ಬೈಕು ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಜಾಗಗಳಲ್ಲೂ ಹಾವುಗಳು ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ವಿಷಯ ಏನೆಂದರೆ ಯಾಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಾವುಗಳು ಕಾರು ಅಥವಾ ಬೈಕಿನ ಒಳಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವುದ್ಯ್. ನಾವು ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಹಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಂಜಿನ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಬೋನೆಟ್ ನ ಕೆಳಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಗೊತ್ತಾ?.
ಕಾರಿನ ಒಳಗೆ ಹಾವು
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್ ನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಗಾಡಿಯ ಒಳಗೆ , ಅಂದರೆ ಕಾರಿನ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹಾವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಾಗರಹಾವು. ಆದರೆ ಚಾಲಕನ ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸರ ನೆರವಿನಿಂದ ಹಾವನ್ನೇನೋ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಭಯ ಮೂಡಿದೆ.
ಹಾವುಗಳು ಕಾರಿನ ಒಳಗೆ ಯಾಕೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ?
ಪದೇ ಪದೇ ಕಾರು ಅಥವಾ ಬೈಕಿನ ಇಂಜಿನ್ ಒಳಗೆ ಹಾವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಕಾರಿನ ಒಳಗೆ ಹಾವುಗಳು ಯಾಕೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೂ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು? ಹಾವುಗಳು ಬರದಂತೆ ಹೇಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು? ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.
ಹಾವು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಕಾರಣ
ಈಗಂತೂ ಮಳೆಗಾಲ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾವಿನ ಬಿಲದೊಳಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹಾಗೂ ಒಣಗಿದ ಜಾಗಕ್ಕಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸುತ್ತವೆ . ಕಾರಿನ ಅಥವಾ ಬೈಕಿನ ಇಂಜಿನ್ ಬಂದ್ ಆದ ಬಳಿಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಾವುಗಳನ್ನು ಅವುಗಳತ್ತ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಕಾರಿನ ಬಳಿ ಬರುವಂತಹ ಇಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಸಣ್ಣ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿ ಹಾವು ಆ ಜಾಗವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಹಾವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ?
ಕಾರಿನ ಇಂಜಿನ್, ಬೋನೆಟ್ ನ ಕೆಳಗೆ, ಅಲ್ಲದೆ ಹಲವಾರು ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹಾವು ಬಂದು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಾರು ತುಂಬಾ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅಂದರೆ ಗದ್ದೆ, ತೋಟ, ಪಾರ್ಕಿಂಗ್, ಖಾಲಿ ಜಾಗ, ಇತರ ಹಸಿರು ತುಂಬಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಮಯದ ವರೆಗೆ ಇದ್ದಾಗ ಹಾವು ಕಾರಿನ ಒಳಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿ
ಕಾರನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ಹಾಗೂ ಖಾಲಿಯಾಗಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಮುಚ್ಚಿರುವ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ. ಕಾರಿನ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಕಸ, ಒಣಗಿದ ಹುಲ್ಲು, ಅಥವಾ ಬೇಡವಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ರಾಶಿ ಹಾಕಬೇಡಿ. ತುಂಬಾ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ನಿಂತಿರುವ ಕಾರನ್ನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಚಲಾಯಿಸಿ. ಅಲ್ಲದೆ ಇಂಜಿನ್ ಕಾಂಪಾಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುತ್ತಿರಿ. ಇದಲ್ಲದೆ ಕಾರು ತುಂಬಾ ಸಮಯ ಒಂದೇ ಕಡೆ ನಿಂತಿದ್ದರೆ ನೀವು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಬೋನಟ್ ತೆಗೆದು ಒಮ್ಮೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ. ಜೊತೆಗೆ ಇಂಜಿನ್ನ ಬಳಿ ಕೂಡ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಾರಿನೊಳಗೆ ಯಾವುದೇ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿದರೆ ತಕ್ಷಣ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿ. ಹಾವಿನಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.