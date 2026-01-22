ಡೀಸೆಲ್ ಕಾರಿಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕಿದರೆ ತಕ್ಷಣ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟ ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು..!
Petrol in diesel car causes heavy loss experts warn ನೀವು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಡೀಸೆಲ್ ಕಾರಿಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ತುಂಬಿಸಿದರೆ, ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸದೆ ತಕ್ಷಣ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಪಾಯವಿದೆ.
car
ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವು ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಡೀಸೆಲ್ ಕಾರಿಗೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ತುಂಬಿಸಿದರೆ ಅದು ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಡೀಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಚಲಿಸಿದರೆ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
car
ಡೀಸೆಲ್ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಖಾಲಿಯಾದ ನಂತರ ಜನರು ಮಾಡುವ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಎಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು. ಇಗ್ನಿಷನ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಂಧನ ಪಂಪ್, ಇಂಜೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಲೈನ್ಗಳಿಗೆ ಹರಡುತ್ತದೆ. ದೋಷವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸದೆ ಅಥವಾ ಇಗ್ನಿಷನ್ ಅನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡದೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
car
ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಕಾರನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ. ಕೆಲವರು ಇಷ್ಟೇ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಕಾರನ್ನು ಓಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅದು ಗಂಭೀರ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತದೆ.
car
ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಕಾರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ. ವಾಹನವನ್ನು ರಸ್ತೆಬದಿಯ ಸಹಾಯ ಅಥವಾ ಟೋಯಿಂಗ್ ಸೇವೆಯ ಮೂಲಕ ನೇರವಾಗಿ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಅಲ್ಲಿನ ವೃತ್ತಿಪರರು ಮಾತ್ರ ಇಂಧನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು. ವಿಳಂಬ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡಬಹುದು.
car
ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ, ಮೊದಲು ಇಂಧನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಖಾಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂಧನ ಮಾರ್ಗಗಳು ಮತ್ತು ಫಿಲ್ಟರ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬರಿದು ಡೀಸೆಲ್ನಿಂದ ಫ್ಲಶ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಂತವು ಬಹಳ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ, ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಜಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ.
car
ಇಂಧನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, ಇಂಧನ ಫಿಲ್ಟರ್, ಇಂಧನ ಪಂಪ್ ಮತ್ತು ಇಂಜೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಎಲ್ಲವೂ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರವೇ, ಕಾರನ್ನು ಹೊಸ ಡೀಸೆಲ್ನಿಂದ ತುಂಬಿಸಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹಾನಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಭಯಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ಪರಿಹಾರವೆಂದರೆ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು.