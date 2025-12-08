2026 ರಲ್ಲಿ ಈ 4 ರಾಶಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ
Zodiac signs main characters 2026 2026 ರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳು, ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಪ್ರಕಾರ 2026 ರಲ್ಲಿ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ರೂಪಾಂತರಗಳು, ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಹೊಳಪುಗಳು, ಪ್ರಗತಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಹುಶಃ ಕೆಲವು ಕುಸಿತಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿ ಮತ್ತು ನೆಪ್ಚೂನ್ ಎಂಬ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ವಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾಗ, ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರವಾಗಿರುವುದು ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ 2026 ರಲ್ಲಿ, ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ, ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತವೆ. ಶನಿಯು ಫೆಬ್ರವರಿ 2026 ರಲ್ಲಿ ಮೇಷ ರಾಶಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದೆ,ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಶನಿಯು ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುದರಿಂದ , ವಿಷಯಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸುಲಭವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 2028 ರವರೆಗೆ ಶನಿಯು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ , ಆದ್ದರಿಂದ ಗ್ರಹದ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯವಿದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಗೆ 2024 ರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲುಟೊ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯನ್ನು ಮೊದಲು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ನೀವು ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರವಾದಿರಿ , ಮತ್ತು ಗ್ರಹವು ಒಂದು ರಾಶಿಯನ್ನು ದಾಟಲು ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ, ಶಕ್ತಿಯು 2026 ರವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಪ್ಲುಟೊ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಜೀವನದ ನೆರಳಿನ ಭಾಗವಾದ ಕೆಲವು ಭಯಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಉಪಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯುವ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಜಯಿಸಬಹುದು.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ 2026 ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಗುರುವು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ, ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಗುರುವು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದು "ನಿಮ್ಮ ಪರಿಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಸಮಯ. ಜೂನ್ 30, 2026 ರಂದು ಗುರುವು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ, ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದು.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರೇ ನಿಮ್ಮ ವರ್ಷ ಜೂನ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅದರರ್ಥ ನಿಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರದ ಯುಗ ಮುಗಿದಿದೆ ಎಂದಲ್ಲ. ಮಹಾ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಜಾಗೃತಿಯ ಗ್ರಹ ಯುರೇನಸ್ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ, ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಬಂಧಿತವೆಂದು ನೀವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದರಿಂದಲೂ ಮುಕ್ತರಾಗಬೇಕೆಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸಬಹುದು.ನೀವು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.