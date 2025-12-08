ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬುಧ ಗ್ರಹ ಚಲನೆ ಈ 4 ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ, ಆದರೆ 4 ರಾಶಿಗೆ ಕಷ್ಟ
End of the year brings unexpected luck and unlucky zodiac ಡಿಸೆಂಬರ್ 12 ರಂದು ಸಂವಹನ, ಸಾಧನಗಳು, ಸಾರಿಗೆ, ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆಯ ಗ್ರಹವಾದ ಬುಧವು ಧನು ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ:
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ಕುಂಭ ರಾಶಿ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸೌರವ್ಯೂಹದ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸವಾಲಿನ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಗಮನಿಸಿ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 12 ಕ್ಕೆ ಧನು ರಾಶಿಗೆ ಹೋದ ಬುಧ ಇದು ಜನವರಿ 1, 2026 ರವರೆಗೆ ಒಂಬತ್ತನೇ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ.
ಈ ಪ್ರಭಾವದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು:
ಧನು ರಾಶಿ
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾರಾಶಿ.
ಬುಧ
ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಮಾತುಕತೆಗಳು, ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕುವುದು, ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕಾರುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಖರೀದಿಗಳು - ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರವಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣ, ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು" ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ
ಬುಧ
ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಕಾನೂನು, ಶಿಕ್ಷಣ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲವೂ - ಭಾಷೆಗಳು, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳು, ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನವು - ಹೊಸ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.