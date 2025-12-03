ಇಂದು ಡಿಸೆಂಬರ್ 3 ಬುಧವಾರದಂದು ಚಂದ್ರ ವೃಷಭದಲ್ಲಿ, 5 ರಾಶಿಗೆ ರಾಜವೈಭೋಗ
zodiac signs great horoscopes december 3 2025 ಬುಧವಾರದಂದು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಚಂದ್ರನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಗತಿಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಯಾವ ರಾಶಿಯವರು ಅವರು ನೋಡಿ.
ವೃಷಭ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರೇ, ಬುಧವಾರ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ದಿನವಾಗಲಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಚಂದ್ರನು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಚಂದ್ರನು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ . ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ನೀವು ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವುದು ನಿಮಗೆ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಸೆಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಆಂತರಿಕ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಬುಧವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 3, ಒಂದು ಗೆಲುವು.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರೇ ಇಂದು ನೀವು ಬಯಸಿದ್ದನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ, ಆತ್ಮೀಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಸ್ನೇಹಿತನೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ. ಬುಧವಾರ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನು ನಿಮ್ಮ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವ ಮತ್ತು ನೀವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವುದನ್ನು ನೋಡಲು ಬಯಸುವ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ನೀವು ಹೇಳಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ನಿಮಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ . ಒಂದು ಉತ್ತಮ ದಿನದಂದು, ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾಧಿಸಲು ಸಮರ್ಥರೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಒತ್ತಡಕ್ಕೊಳಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 3 ರಂದು ನೀವು ಶಾಂತಿಯುತ, ಪ್ರಶಾಂತ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತೀರಿ.
ಕನ್ಯಾ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರೇ ಬುಧವಾರದಂದು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿಯೇ ಇರಲು ನಿಮಗೆ ಅಭ್ಯಂತರವಿಲ್ಲ. ಈ ಎರಡು ವೈಬ್ಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಭಾವನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ನೀವು ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ? ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಸಂದರ್ಶಕರ ವಿಧಾನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಥಳೀಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಗಾಧವಾದ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀವು ವಿಂಗಡಿಸುತ್ತೀರಿ. ಬುಧವಾರದಂದು ಕುಟುಂಬ-ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಪುಸ್ತಕದಂಗಡಿ ಅಥವಾ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗೆ ತ್ವರಿತ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವುದು ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಇತರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೀರಿ, ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು ಇದೇ ಸಮಯ. ನೀವು ಮುಖ್ಯವಾದ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಭಾವಿಸುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ.
ಮಕರ
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರೇ ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಹವಾದ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಜನರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಅದು ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಪರಸ್ಪರ ಗ್ರಹಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ವಿನಿಮಯವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೀರಿ, ಮತ್ತು ಬುಧವಾರದಂದು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಚಂದ್ರನು ನಿಮಗಾಗಿ ಅದನ್ನೇ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಭದ್ರತೆಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಣಯ ಜೀವನವು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಭರವಸೆಯ ಅಡಿಪಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಇದೆ. ಬುಧವಾರದಂದು ಸ್ನೇಹಿತ ಅಥವಾ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿದಾಗ, ಅದು ನೀವು ಯಾರೆಂದು ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ನೋಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಬಯಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸುತ್ತೀರಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರೇ ಇದು ರೋಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಡೇಟ್ ನೈಟ್ ಅನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ದಿನ. ನೀವು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ, ಒಳನೋಟವುಳ್ಳ ಮತ್ತು ತೃಪ್ತಿಕರವಾದ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ. ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ, ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಿಮ್ಮ ಅಂತಃಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಸ್ವಭಾವ. ನೀವು ಸಂಬಂಧ-ಆಧಾರಿತರು, ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಶಾಂತಗೊಳಿಸುವ, ನಿಯಂತ್ರಿತ, ನೆಲೆಗೊಂಡ ಶಕ್ತಿಯು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದುದನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಈ ದಿನವನ್ನು ಸುವರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಪರಸ್ಪರ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ತಲುಪಿರುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ತುಂಬಿದೆ. ಬುಧವಾರ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ದಿನವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಬಯಸುವ ಎಲ್ಲವೂ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.