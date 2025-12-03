2 ದಿನ ನಂತರ ಹುಣ್ಣಿಮೆ, 3 ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ, ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯ ಯೋಗ
ಹುಣ್ಣಿಮೆ
ಡಿಸೆಂಬರ್ 5 ರಂದು ಬರುವ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯು ಹಲವಾರು ರಾಶಿಗೆ ಆಹ್ಲಾದಕರ ಆರ್ಥಿಕ ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಶಕ್ತಿಯು ಆದಾಯ, ವ್ಯವಹಾರ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅದೃಷ್ಟವಂತರಲ್ಲಿ ಯಾರು ನೋಡಿ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಡಿಸೆಂಬರ್ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅದು ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿ, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬೋನಸ್ ಅಥವಾ ಯಶಸ್ವಿ ಮಾರಾಟವಾಗಿರಬಹುದು. ಚಂದ್ರನ ಶಕ್ತಿಯು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ತರುವ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ. ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಜನರಿಂದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯು ಆಹ್ಲಾದಕರ ಆರ್ಥಿಕ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳ ಕ್ಷಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯ ಅಥವಾ ಲಾಭದಾಯಕ ಕೊಡುಗೆಗಳಾಗಿ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಅವಕಾಶಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ.ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದಿರುವುದು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಲಾಭದ ಮೂಲಗಳಿಗೆ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುವ ದಿಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಉದಾರವಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಚಂದ್ರನ ಶಕ್ತಿಯು ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಯುತ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.ಹಣಕಾಸಿನ ಉಡುಗೊರೆಗಳು ಅಥವಾ ಆಹ್ಲಾದಕರ ಬೋನಸ್ಗಳು ಸಹ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ, ಇದು ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.