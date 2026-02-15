ಈ ವಾರ ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು.. ಸಣ್ಣ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೂ ದೊಡ್ಡ ಬೆಲೆ ತೆರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ
Weekly horoscope ಫೆಬ್ರವರಿ ಮೂರನೇ ವಾರ ಈ ಯವರಿಗೆ ಮಿಶ್ರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವಾರ ನೆನಪಿಡಬೇಕಾದ ಒಂದು ವಿಷಯ.. ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವೂ ತೊಂದರೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ವೃತ್ತಿ, ಕೆಲಸದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ
ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರು ಈ ವಾರ ತಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಮಾತು ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನ ಅಗತ್ಯ. ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿರುವವರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ವಾರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕೆಲಸದ ಹೊರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಕಾಣದಿದ್ದರೂ ನಿರುತ್ಸಾಹಗೊಳ್ಳಬೇಡಿ.
ವ್ಯವಹಾರ, ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ
ಈ ವಾರ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ನಿಧಾನಗತಿಯ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭ ದೊರೆಯದಿರಬಹುದು. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ನೀವು ಎರಡು ಬಾರಿ ಯೋಚಿಸಬೇಕು. ಆದಾಯಕ್ಕಿಂತ ಖರ್ಚುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಈ ವಾರ ಸರಾಸರಿ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ, ಸಂಬಂಧಗಳು
ಮನೆಯ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ತಾಳ್ಮೆ ಅಗತ್ಯ. ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಿಂದ ಸಕಾಲಿಕ ಸಹಾಯ ಸಿಗದ ಕಾರಣ ನೀವು ದುಃಖಿತರಾಗಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ವರ್ತಿಸದೆ ಶಾಂತವಾಗಿ ಯೋಚಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಪ್ರೀತಿ, ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ
ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಜನರು ಭಾವನೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ವಿವಾಹಿತರು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕಳೆಯಬೇಕು. ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ದೂರ ಹೆಚ್ಚಾಗದಂತೆ ಅವರು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಸಣ್ಣ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಸಹ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಬಹುದು.
ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು
ವಾರದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು. ಋತುಮಾನದ ಜ್ವರ, ಆಯಾಸ ಮತ್ತು ಶೀತದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಸರಿಯಾದ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಿದ್ರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವ ಬದಲು ತಕ್ಷಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರ ಮಿಶ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ, ತಡವಾಗಿ ಬಂದರೂ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬರುತ್ತವೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದರೆ, ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿದರೆ, ನೀವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.