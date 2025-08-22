ಕೆಟ್ಟ ಗೆಳೆಯರಾಗ್ತಾರಂತೆ ಈ 4 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು!
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಕೆಟ್ಟ ಗೆಳೆಯರಂತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.
ಕೆಟ್ಟ ಗೆಳೆಯರು ಹುಟ್ಟೋ ತಿಂಗಳು
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಗೆಳೆತನ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಗೆಳೆಯರಿಲ್ಲದವರು ಯಾರೂ ಇರಲ್ಲ. ಸುಖ, ದುಃಖ, ಕಷ್ಟ, ನಷ್ಟ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಗೆಳೆಯರು ಜೊತೆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಗೆಳೆಯರೂ ಒಳ್ಳೆಯವರಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಕೆಟ್ಟವರೂ ಇರ್ತಾರೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಬಲವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಯಾವ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಕೆಟ್ಟ ಗೆಳೆಯರಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ.
ಮಾರ್ಚ್
ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಧೈರ್ಯವಂತರು, ಶಕ್ತಿವಂತರು ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಗುರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಬೇರೆಯವರ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಾದ ಮಾಡುವವರು, ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವವರು. ಹೀಗಾಗಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೆಟ್ಟ ಗೆಳೆಯರಾಗ್ತಾರೆ. ತಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸುವವರು. ಇದು ಬೇರೆಯವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವುಂಟು ಮಾಡಬಹುದು. ಜಗಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾಗ್ತಾರೆ. ಅವರ ಜೊತೆ ಗೆಳೆಯರಾಗಬೇಕಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಅವರ ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ನೊಯಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಿದ್ಧರಿರಬೇಕು.
ಜೂನ್
ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಭಾವುಕರು. ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಮಹತ್ವ ಕೊಡುವುದರಿಂದ ಬೇರೆಯವರ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವಂತೆ ಕಂಡರೂ ಅದು ಅವರ ಭಾವನಾತ್ಮಕತೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ಮಾತಲ್ಲಿ ನಿಪುಣರು. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬದಲಾಗುವವರು. ಇದು ಅವರನ್ನು ನಂಬಲಾಗದವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅವರ ಜೊತೆ ಗೆಳೆಯರಾಗಲು ತಾಳ್ಮೆ ಬೇಕು. ಪರಸ್ಪರ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಗೆಳೆತನ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಅವರ ಸ್ವಾರ್ಥ ಮತ್ತು ಬದಲಾಗುವ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೆಯ ಗೆಳೆಯರಾಗಬಹುದು.
ಆಗಸ್ಟ್
ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಇರುತ್ತಾರೆ. ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡುವವರು, ಪರಿಪೂರ್ಣತಾವಾದಿಗಳು. ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳನ್ನೂ ಟೀಕಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಗೆಳೆಯರಿಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ತಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಗೆಳೆಯರನ್ನು ಮರೆತುಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಗೆಳೆಯರ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ತಮ್ಮದೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಖ್ಯಾತಿ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹೋಗಬಾರದು, ಬೇರೆಯವರ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ತಾವು ಪಡೆಯಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಾದರೆ ಗೆಳೆತನ ಮುರಿದುಬೀಳುತ್ತದೆ. ಗೆಳೆಯರಿಂದ ನಿಷ್ಠೆ ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ತಾವು ನಿಷ್ಠರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ನೈತಿಕ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕೆಟ್ಟ ಗೆಳೆಯರಾಗುತ್ತಾರೆ.
ಡಿಸೆಂಬರ್
ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತರು, ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಇರುವವರು ಮತ್ತು ಗುರಿಗಳತ್ತ ಸಾಗುವವರು. ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಗೆಳೆಯರನ್ನು ಮರೆತುಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಮನೋಭಾವದವರು. ಇದು ಗೆಳೆಯರಿಗೆ ಒತ್ತಡ ತರಬಹುದು. ಗೆಳೆತನಕ್ಕಿಂತ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಗುರಿಗಳಿಗೆ ಮಹತ್ವ ಕೊಡುವುದರಿಂದ ಗೆಳೆಯರನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಟೀಕಿಸುವವರು, ಗೆಳೆತನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವವರು. ಅವರ ಗುಣಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಗೆಳೆಯರು ಬದಲಾಗುವುದು ಕಷ್ಟ.
(ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕರಣೆ: ಈ ಲೇಖನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬರೆದದ್ದು. ಗೆಳೆತನ ಹುಟ್ಟಿದ ತಿಂಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರದೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಯಾವ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದರೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟ ಗೆಳೆಯರಾಗಬಹುದು. ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅವರ ಕಾರ್ಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಣಯಿಸಬೇಕು. ಹುಟ್ಟಿದ ತಿಂಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲಲ್ಲ. ಈ ಮಾಹಿತಿ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಊಹೆಗಳು ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದರ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರರಲ್ಲ.)