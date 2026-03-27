ಮಾರ್ಚ್ 30 ರಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ 5 ರವರೆಗೆ ಆದಿತ್ಯ ಮಂಗಲ, ಈ 5 ರಾಶಿ ದರಿದ್ರ ದೂರ, ಸಂಪತ್ತು ವೃದ್ಧಿ
Weekly Lucky Zodiac Sign ಏಪ್ರಿಲ್ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಆದಿತ್ಯ ಮಂಗಲ ಯೋಗವೂ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಮಂಗಳನ ಸಂಯೋಗದಿಂದಾಗಿ ಆದಿತ್ಯ ಮಂಗಲ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಐದು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಈ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರದಿಂದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೊದಲ ವಾರವು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ವಾರ ನೀವು ಗಮನಾರ್ಹ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ಮಹಿಳೆಯ ಸಹಾಯವು ನಿಮಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಮಯಗಳು ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿರಬಹುದು. ಈ ವಾರ ಪ್ರಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ನೀವು ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಈ ವಾರ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆಸೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಈ ಸಮಯವು ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ವಾರ ನೀವು ಗಳಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಲಾಭವನ್ನು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಮರು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಈ ವಾರ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಯೋಜನೆಯತ್ತಲೂ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಈ ವಾರ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ವರದಾನವಾಗಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ನಡುವಿನ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪುಗ್ರಹಿಕೆಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನವನ್ನು ರೋಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಯಾರೊಬ್ಬರ ಸಹಾಯ ಬೇಕಾಗಬಹುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೊದಲ ವಾರ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವಾರ ನೀವು ಮಾಡುವ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗುವುದು ಖಚಿತ. ನೀವು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಮಹಿಳೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಬಹುದು, ಅವರ ಸಹಾಯವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಈ ವಾರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ವಾರವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಈ ವಾರ, ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನೇಕ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀವು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳು ಪ್ರಗತಿಗೆ ಭರವಸೆಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಹೊಸ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೀರಿ, ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವೂ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಯಾವುದೋ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆತಂಕಕ್ಕೊಳಗಾಗಬಹುದು.