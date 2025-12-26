ಡಿಸೆಂಬರ್ 29 ರಿಂದ ಜನವರಿ 4, 2026 ರವರೆಗೆ 5 ರಾಶಿಗೆ ಹಠಾತ್ ಲಾಭ, ಸಂತೋಷ
Weekly Lucky Zodiac Sign 29 December To 4 January 2026 Lakshmi Narayan Rajyogಈ ವಾರ ಶುಭ ಸಂಯೋಜನೆಯು ವೃಷಭ ಮತ್ತು ಮಿಥುನ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
2026 ರ ಮೊದಲ ವಾರ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಾರ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಸಂತೋಷದಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವಾರ ನೀವು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯಾಣವು ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಎಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬಾರದು. ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಈ ವಾರ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಸಹ ಶಾಂತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವಾರ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಹರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ. ವಾರದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ, ವಿಷಯಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ನಿಮಗೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
2026 ರ ಮೊದಲ ವಾರವು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಿಂದ ನೀವು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಯಾವುದೇ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಈಗ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ನೀವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತೀರಿ. ಹಣಕಾಸಿನ ವೆಚ್ಚಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವು ಆತಂಕದ ಮೂಲವಾಗಿರಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
2026 ರ ಮೊದಲ ವಾರ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಯಶಸ್ಸಿನಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವಾರ ನಿಮಗೆ ವಹಿಸಲಾದ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವೂ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ವಾರ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ಈ ವಾರ ನೀವು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯಾಣವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಾರದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ತಂದೆಯಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಲಹೆಯು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
2026 ರ ಮೊದಲ ವಾರವು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವಾರ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ. ಈ ವಾರ, ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಶಾಂತತೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ನೀವು ತಕ್ಷಣದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ವಾರ ನಿಮ್ಮ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತವೆ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಈ ವಾರದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ, ವಿಷಯಗಳು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯಗಳಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೀರಿ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
2026 ರ ಮೊದಲ ವಾರ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ತರುತ್ತದೆ. ಈ ವಾರ ನೀವು ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ವಾರ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತವೆ. ಈ ವಾರ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಸಲಹೆಯು ಈ ವಾರ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ವಾರದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ; ನೀವು ಸ್ನಾಯು ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.