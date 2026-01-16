ಜನವರಿ 19 ರಿಂದ 25 ರವರೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ರಾಜ ಯೋಗ, 5 ರಾಶಿಗೆ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ, ಅದೃಷ್ಟ
Weekly Lucky Zodiac Sign 19 To 25 January 2026 Dhan Yog And Lakshmi Narayan Rajyog ಮುಂದಿನ ವಾರ ಧನ ಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ರಾಜಯೋಗದ ಸಂಯೋಜನೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಬುಧರ ಸಂಯೋಗವು ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ರಾಜ್ಯಯೋಗದ ಸಂಯೋಜನೆಯು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಜನವರಿ ತಿಂಗಳ ಈ ವಾರ ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನೀವು ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಗಣನೀಯ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ವಾರ ನೀವು ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ವಾರ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಗಣನೀಯ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈ ವಾರ ಗಮನಾರ್ಹ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಈ ಜನವರಿ ವಾರವು ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವಾರ, ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಆಡಳಿತ ಗ್ರಹವು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯಿಂದ 9 ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಎಲ್ಲೋ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ನಿಮಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಈ ವಾರ ಸಂತೋಷದಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಈ ಜನವರಿ ವಾರ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ನೀವು ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಿರಿ. ಈ ವಾರ, ನೀವು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ವಾರವು ಸಾಕಷ್ಟು ರೋಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಈ ವಾರ ನೀವು ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ಜನರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಪರಿಚಯಸ್ಥರ ವಲಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತೀರಿ.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರ ತುಂಬಾ ಶುಭಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವಾರ, ನೀವು ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನೀವು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿಯೂ ತುಂಬಾ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಸಹ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಿಂದ ಮನೆ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಈ ವಾರ ಮಹತ್ವದ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಜನವರಿ ತಿಂಗಳ ಈ ವಾರ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ವಾರ ನೀವು ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡ ಸಂಬಂಧಿತ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಿಂದ ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಾರ ನೀವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನೆರೆಹೊರೆಯವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಎಲ್ಲೋ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.