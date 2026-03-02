ಇಂದು ಮಾರ್ಚ್ 2 ರವಿ ಯೋಗ, ಈ ರಾಶಿಗೆ ಹಣ, ಸಂಪತ್ತು, ಖ್ಯಾತಿ ಅರಸಿ ಬರಲಿದೆ!
2 march 2026 Monday lucky zodiac ರವಿ ಯೋಗವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 06:45 ರಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 07:51 ರವರೆಗೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಚಂದ್ರನು ಸೂರ್ಯನ ನಕ್ಷತ್ರದಿಂದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದೂರದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಇದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೊಸ ಸಮಾರಂಭಗಳು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ .
ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ
ಮೇಷ - ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರು ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಉಳಿಸಿದ ಹಣವು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಹಳೆಯ ಪರಿಚಯಸ್ಥರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯು ನಿಮಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ - ನಿಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆಯು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕೆಡಿಸಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
ಉತ್ತಮ ದಿನ
ಮಿಥುನ - ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಉತ್ತಮ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಸಮಯ ಕಳೆಯಬಹುದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ - ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಯಾವುದಾದರೂ ವಸ್ತು ಕಳೆದುಹೋದರೆ ಅಥವಾ ಕಳ್ಳತನವಾದರೆ ನಿಮಗೆ ದುಃಖವಾಗಬಹುದು. ಕಷ್ಟದ ಸಮಯಗಳನ್ನು ದಾಟಲು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಹಣ
ಸಿಂಹ - ನಿಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರ ಆರೋಗ್ಯವು ಅವರ ಔಷಧಿಗಳಿಗಾಗಿcವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಲಾಭವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾ - ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರು ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ಹಾನಿ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ವಾದಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು.
ಹಣಕಾಸಿನ ಲಾಭ
ತುಲಾ - ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬಲಶಾಲಿಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಹಣಕಾಸಿನ ಲಾಭವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ನೀವು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಬಹುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ - ನೀವು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗಿಂತ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ.
ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು
ಧನು ರಾಶಿ - ಧನು ರಾಶಿಯ ಜನರು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆಯು ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನವರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರತರಾಗಿರಬಹುದು.
ಮಕರ ರಾಶಿ - ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಯಾರೊಂದಿಗಾದರೂ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಬಹುದು.
ಲಾಭ
ಕುಂಭ ರಾಶಿ - ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದಾಗಿ ತೊಂದರೆ ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ನೀವು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಬಹುದು.
ಮೀನ ರಾಶಿ - ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗೆ ನೀವು ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತೀರಿ.