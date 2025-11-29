ವಾರದ ಅದೃಷ್ಟ ರಾಶಿ, ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮೊದಲ ವಾರ ರುಚಕ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ 5 ರಾಶಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಲಾಟರಿ
Weekly Lucky Zodiac Sign 1 To 7 December 2025 Ruchak Rajyog Luckiest ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ತನ್ನದೇ ಆದ ರಾಶಿಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತದೆ, ರುಚಕ್ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ
ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮೊದಲ ವಾರವು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ವಾರ, ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ವಿಶೇಷ ಉಡುಗೊರೆಯೂ ಸಿಗಬಹುದು. ಒಂದು ಆಸೆ ಈಡೇರಬಹುದು, ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಮಹತ್ವದ ಉಡುಗೊರೆಯೂ ಸಿಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ
ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮೊದಲ ವಾರವು ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವಾರ, ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಅದೃಷ್ಟವು ನಿಮಗೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಹಣ ಗಳಿಸಲು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯಿಂದ ನೀವು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಅವರ ಸಹಾಯದಿಂದ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತೀರಿ. ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಾರ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತೀರಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ
ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮೊದಲ ವಾರ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವಾರ ನೀವು ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಐಷಾರಾಮಿಗಳು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ವಾರವು ಅತ್ಯಂತ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಈ ವಾರ ತಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಧನು
ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮೊದಲ ವಾರ ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನವು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂತೋಷದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಿಹಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮೊದಲ ವಾರವು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವಾರ, ನೀವು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ತಿಂಗಳು, ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಸವಾಲುಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ನೀವು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ಸಹ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಕುಟುಂಬ ಜೀವನವು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂತೋಷದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ನೀವು ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.