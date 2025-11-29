ಮಂಗಳ - ಗುರು ಯೋಗ, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅದೃಷ್ಟ ಜನವರಿ ವರೆಗೆ ಈ ರಾಶಿಗೆ ಹಣವೇ ಹಣ
mars Jupiter yoga these zodiac signs get money till January ಗುರು ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರು. ಮಂಗಳವು ಡಿಸೆಂಬರ್ 7 ರಂದು ಗುರುವಿಗೆ ಸೇರಿದ ಧನು ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜನವರಿ 16 ರವರೆಗೆ ಅದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಅದೃಷ್ಟ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳನ ಸಂಚಾರವು ವಿಶೇಷ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಗುರುವು ಮಂಗಳನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಹಲವು ದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದ ಹಣದ ಒಳಹರಿವು ಇರುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿನ ದಿನದ ಶನಿಯ ದೋಷವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸರಿದೂಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿಪರ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಅವರಿಗೆ ಪೂರ್ವಜರ ಆನುವಂಶಿಕತೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಳು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಗ್ರಹವಾದ ಮಂಗಳನು ಐದನೇ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಗುರುವು ಶುಭ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ನೋಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ರಾಶಿಯವರು ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಬರಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲಾ ಹಣ, ನಿರೀಕ್ಷಿಸದ ಹಣ, ಬಾಕಿ ಮತ್ತು ಬಾಕಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತವೆ. ಪ್ರಮುಖ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಎಲ್ಲಾ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಮಂಗಳ ಹಣದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ, ಸಂಪತ್ತಿನ ಅಂಶವಾದ ಗುರುವು ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತಾನೆ, ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಷೇರುಗಳು ಮತ್ತು ಊಹಾಪೋಹಗಳು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಬಾಕಿ ಹಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕೆಟ್ಟ ಸಾಲಗಳು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತವೆ. ಆಸ್ತಿಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ವೃತ್ತಿ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಆದಾಯ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯ ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಂಗಳನನ್ನು ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿಯು ಪೂರ್ಣ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದರೆ, ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ ಮತ್ತು ಧನಯೋಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವಿದೇಶಿ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸಹ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಅವರು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಯವು ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗುತ್ತಾರೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಲಾಭದ ಮನೆಯ ಅಧಿಪತಿಯು ಲಾಭದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭವು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮೀರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವಿದೇಶಿ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಅವರು ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹವು ದೃಢವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರೇಮ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಆದಾಯವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಮೀನ ರಾಶಿಯ ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರವು ಉತ್ತಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅವರನ್ನು ರಾಜರು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅವರ ದಕ್ಷತೆಯ ಮನ್ನಣೆಯಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಬಹಳವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೂ ವಿದೇಶಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಆದಾಯವು ಘಾತೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ತಂದೆಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಸ್ತಿ ಬರುತ್ತದೆ.