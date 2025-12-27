ಹುಷಾರಾಗಿರಿ.. 2026 ರಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಗೆ ನರಕವಾಗಲಿದೆ, ನೀವು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು
Warning saturn rahu impact may tough times for these zodiac signs ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆಗಮನವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ತಜ್ಞರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 2026 ರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ವಿಷಯಗಳು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಶನಿ ಮತ್ತು ರಾಹುವಿನ ಪ್ರಭಾವ ಏಕೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ?
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ಶನಿ ಮತ್ತು ರಾಹು ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಗ್ರಹಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಗ್ರಹಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದ್ದಾಗ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಅವು ಪ್ರತಿಕೂಲವಾದರೆ, ವಿಳಂಬ, ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳ ಪ್ರಭಾವವು 2026 ರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬಲವಾದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ – ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ.
ಶನಿ ಮತ್ತು ರಾಹುವಿನ ಸಂಚಾರವು ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡದಿರಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ತಡವಾಗಿ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬದ ವಾತಾವರಣವೂ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು. ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸುವ ಸಮಯ ಇದು.
ಸಿಂಹ – ಕೆಲಸ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವ ಅಪಾಯವಿದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಹುವಿನ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ದರೂ, ಅವು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲೇ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಗುವ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ನೀಡಬೇಕು.
ಕುಂಭ ಮತ್ತು ಮೀನ – ಭಗವಂತನ ದಿನದಂದು ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿಯು ದಿನದ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮನ್ನಣೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ನಷ್ಟವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
2026 ರ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸರ್ಪದ ದಿನದಂದು ಶನಿಯು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದರಿಂದ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಟೀಕೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಏರಿಳಿತಗಳ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ.