ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3, 2026 ರಂದು ಕೇತುವು ಮಘಾ ನಕ್ಷತ್ರದ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜನರು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಕೇತುವಿನ ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಯಾವ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ನೋಡಿ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಕೇತುವಿನ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜನರು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3, 2026 ರಂದು, ಕೇತು ಮಾಘ ನಕ್ಷತ್ರದ ಮೊದಲ ಹಂತಕ್ಕೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಕೇತು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಎಲ್ಲಾ ಒಂಬತ್ತು ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ಶುಭ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಅಶುಭ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಕೇತುವನ್ನು ಪಾಪ, ನಿಗೂಢ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೇತುವಿನ ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಯಾವ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ನೋಡಿ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಕೇತುವಿನ ಪ್ರಭಾವವು ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಮನೆಯನ್ನು ತಾಯಿ, ಮನೆ, ಕುಟುಂಬ, ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆದಿದ್ದರೂ, ಒಂಟಿತನ ಅಥವಾ ಅಶಾಂತಿಯ ಭಾವನೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವಾಗ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ ಮತ್ತು ವಾಹನ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಮನೆ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಯೋಚಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಕರ್ಕಾಟಕ:
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಎರಡನೇ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಕೇತು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಾನೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಈ ಮನೆ ಹಣ, ಉಳಿತಾಯ, ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಮಾತಿನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಅತೃಪ್ತರಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ವೆಚ್ಚಗಳು ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಸಹ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಸಿಂಹ:
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಕೇತುವಿನ ಪ್ರಭಾವವು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಜೀವನ ದಿಕ್ಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊಂದಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಒಂದು ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ಸಾಹಭರಿತರಾದ ನಂತರ, ನೀವು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಅದರಿಂದ ದೂರವಿರಲು ಪ್ರಚೋದನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಅನಗತ್ಯ ದೂರವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸಂವಹನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ.