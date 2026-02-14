ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಉತ್ತುಂಗ, 6 ರಾಶಿಗೆ ಜಾಕ್ಪಾಟ್, ಮಾರ್ಚ್ 1 ರಿಂದ ಹಣದ ಮಳೆ
March 2026 most lucky zodiac signs ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನು ತನ್ನ ಉತ್ತುಂಗವನ್ನು ತಲುಪುವುದರಿಂದ, ಈ 6 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಾದ್ಯಂತ ರಾಜಮನೆತನದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಲಿವೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ - ರಾಜ ಜೀವನ
ವೃಷಭ ರಾಶಿ ಪ್ರಿಯರೇ, ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆ ಶುಕ್ರನು ಈಗ ತುಂಬಾ ಬಲವಾದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ! ಮುಂದಿನ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ನೀವು 'ರಾಜ' ಆಗಿರುತ್ತೀರಿ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭ, ಆದಾಯವು ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಜೇಬು ತುಂಬುತ್ತದೆ. ನೀವು ಏನೇ ಮಾಡಿದರೂ ಯಶಸ್ಸು ಖಚಿತ. ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಳ, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ನೀವು ದೊಡ್ಡ ವಿಐಪಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆಸುವಿರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಸಂತೋಷಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ಇದು ನಿಮಗೆ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ.
ಮಿಥುನ: ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯ ಪ್ರಿಯರೇ, ಶುಕ್ರನು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯ 10ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಜೇಬು ಯಾವಾಗಲೂ 'ತುಂಬಿ' ಇರುತ್ತದೆ! ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಕೊರತೆಯ ಮಾತು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮದುವೆಯಲ್ಲಿರುವವರು ತಮ್ಮ ದಾಂಪತ್ಯವನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಗಾಗ್ಗೆ ಪ್ರವಾಸಗಳು ಮತ್ತು ನೀವು ಇಷ್ಟಪಡುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನವು ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ. ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕೇಳುವ ಸಮಯ ಇದು. ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಾದ್ಯಂತ ನೀವು 'ಸಂತೋಷದ ಅಣ್ಣಾಚಿ' ಆಗಿರುತ್ತೀರಿ!
ಕನ್ಯಾ: ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತಟ್ಟುತ್ತಿದೆ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರೇ, ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಗ್ರಹ ಶುಕ್ರ ಈಗ ಅನುಕೂಲಕರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ! ಇಂದಿನಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವು ರಾಕೆಟ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಹರಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಪಡೆಯುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಖಚಿತ! ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಊಹಿಸಲಾಗದ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರಿಚಯವಾಗುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಮಾನವು ಮತ್ತೊಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆನಂದಿಸಿ.
ತುಲಾ - ಆದಾಯವು ಆಕಾರ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಪತಿ ಶುಕ್ರ ಈಗ ತುಂಬಾ ಬಲವಾದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ! ನೀವು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳವು ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಲಾಭವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಹಣ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಈಗ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಮಾಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಆದಾಯವು ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಬಹಳ ಪ್ರಭಾವಿ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಶೈಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂದಿನಿಂದ, ನೀವು 'ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್' ಆಗುತ್ತೀರಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ - ಯೋಗದ ಗಾಳಿ ಬೀಸುವ ಸಮಯ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯ ಪ್ರಿಯರೇ, ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರದ 4 ಮತ್ತು 5ನೇ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಬರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಷಯವಲ್ಲ! ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹಣ ಹರಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 'ವಿದೇಶಿ' ಹಣ ಅಥವಾ ವಿದೇಶಿ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಮೂಲಕ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದವು ಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಕಾರುಗಳು, ಬಂಗಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನವು ನಿಮ್ಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೂತುಹೋಗಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಆಸೆಗಳು ಈಗ ಈಡೇರುತ್ತವೆ. ನೀವು ದೊಡ್ಡ ವಿಐಪಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ. ಆದರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಎಚ್ಚರಿಕೆ.. ಕೆಲವು ಅನಗತ್ಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಸಹ ಬರಬಹುದು, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ.
ಮಕರ: ನೀವು ಈಗ ಬಹುಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಶುಕ್ರನು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು 'ಮೆಗಾ ಜಾಕ್ಪಾಟ್'! ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಲಿವೆ. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಲಾಭದೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಗಗನಕ್ಕೇರಲಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮಿ ಅಥವಾ ಸಂಗಾತಿಯಾಗಿ ಬರುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಶೈಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಐಷಾರಾಮಿ ಶಿಖರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೀರಿ. ಇಂದಿನಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವಿರುತ್ತದೆ.