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- ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಜಾತಕದಲ್ಲಿದೆ ‘ನೀಚಭಂಗ ರಾಜಯೋಗ’: ವಿಶ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಮುಂದಿನ ಮಹಾರಾಜನಾಗೋದು ಪಕ್ಕಾ: ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದ ಜ್ಯೋತಿಷಿ
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಜಾತಕದಲ್ಲಿದೆ ‘ನೀಚಭಂಗ ರಾಜಯೋಗ’: ವಿಶ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಮುಂದಿನ ಮಹಾರಾಜನಾಗೋದು ಪಕ್ಕಾ: ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದ ಜ್ಯೋತಿಷಿ
IPL 2026ರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ನಿಂದ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಯುವ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳೂ ಕೂಡ ಅವರು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಆಗುವ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿವೆ ಎಂಬ ಮಾತು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ.
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿರುವ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ತಜ್ಞರು ವೈಭವ್ ಜನ್ಮಕುಂಡಲಿ ನೋಡಿ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸುವ ಬಲವಾದ ಯೋಗಗಳು ಅವರ ಜಾತಕದಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
11ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಯಶಸ್ಸಿನ ರಹಸ್ಯ!
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಜಾತಕದ 11ನೇ ಮನೆ ಲಾಭ, ಆದಾಯ, ಆಸೆಗಳ ಈಡೇರಿಕೆ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹಾಗೂ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಈ ಮನೆಯ ಪ್ರಭಾವ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 27, 2011ರಂದು ಜನಿಸಿದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ 11ನೇ ಮನೆ ಅತ್ಯಂತ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ, ಬುಧ, ಗುರು ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
ಲಾಭದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಶುಭಗ್ರಹ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ, ಲಾಭದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಶುಭಗ್ರಹಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ಸಿನತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಹುದು. ವೈಭವ್ ಅವರ ಜಾತಕದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಸಂಯೋಗಗಳು ಅವರಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು, ಹಣ ಮತ್ತು ಗೌರವ ತಂದುಕೊಡಬಹುದೆಂಬ ನಂಬಿಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿರುವ ವೈಭವ್, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎನ್ನುವುದು ಈಗ ನಿಜ ಆಗಿದೆ.
ಸೂರ್ಯ-ಮಂಗಳ ಸಂಯೋಗ ನೀಡುವ ನಾಯಕತ್ವ
11ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವುದರಿಂದ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಗಳು, ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಯೋಗವು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮುಂಚೂಣಿಗೆ ತರುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ.
ಬುಧನಿಂದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ಗುರುನಿಂದ ನೀಚಭಂಗ ರಾಜಯೋಗ
ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ತ್ವರಿತ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ವೈಭವ್ ಅವರ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಬುಧನಿಗೆ ಗುರುನ ಬೆಂಬಲ ದೊರಕಿರುವುದರಿಂದ ನೀಚಭಂಗ ರಾಜಯೋಗ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಯೋಗವು ಪ್ರತಿಕೂಲ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನೂ ಅವಕಾಶಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳು ನಿರ್ಣಾಯಕ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಂಬರುವ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳು ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಅವಧಿಯಾಗಿರಬಹುದು. ಅವರ ಜಾತಕದಲ್ಲಿರುವ ಬಲಿಷ್ಠ ಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿರುವ ಪ್ರತಿಭೆ ಒಂದಾದರೆ, ಅವರು ವಿಶ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.
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