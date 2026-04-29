ಮೇ 8, 2026ರಿಂದ ಈ 3 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ 'ಕುಬೇರ ಯೋಗ', ಶುಕ್ರದೆಸೆ ಶುರು!
Venus Transit 2026 ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೇ 08, 2026 ರಂದು ಶುಕ್ರನು ಮೃಗಶಿರ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. ಈ ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಜವೈಭೋಗದ ಜೀವನ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.
14
Image Credit : Asianet News
ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನನ್ನು ಐಷಾರಾಮಿ, ಸಂಪತ್ತು, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದ ಅಧಿಪತಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬರ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನು ಬಲವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವರಿಗೆ ರಾಜಯೋಗದ ಜೀವನ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಇದೀಗ, ಮೇ 08, 2026 ರಂದು ಶುಕ್ರನು ಮೃಗಶಿರ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಸಾಗಲಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಗ್ರಹ ಸಂಚಾರವು ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದರೂ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜಾಕ್ಪಾಟ್ ಹೊಡೆಯಲಿದೆ. ಆ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಅದೃಷ್ಟ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.
24
Image Credit : Asianet News
ಮೇಷ ರಾಶಿ - ಅಡೆತಡೆಗಳು ಮಾಯ, ಯಶಸ್ಸು ನಿಮ್ಮದೇ
ಶುಕ್ರನ ಈ ನಕ್ಷತ್ರ ಸಂಚಾರವು ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೊಸ ಭರವಸೆ ನೀಡಲಿದೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ನೆನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿನ ಮನಸ್ತಾಪಗಳು ದೂರವಾಗಿ, ದೂರ ಆಗಿದ್ದ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗುತ್ತವೆ. ಹೊಸ ಮನೆ, ಜಮೀನು ಖರೀದಿಸಲು ಇದು ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ. ಅವಿವಾಹಿತ ಯುವಕ-ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿ ಸಿಗಲಿದ್ದಾರೆ.
34
Image Credit : Asianet News
ವೃಷಭ ರಾಶಿ - ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಹಣ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರಲಿದೆ
ಶುಕ್ರನನ್ನು ರಾಶ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇದು 'ಬಡ್ತಿ'ಯ ಕಾಲ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಂಬಳ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಬಡ್ತಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕಠಿಣ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೀರಿ. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ನಡುವೆ ಸಾಮರಸ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭ ಸುದ್ದಿಗಳು ಕೇಳಿಬಂದು, ಸಂತೋಷ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಲಿದೆ.
44
Image Credit : Asianet News
ತುಲಾ ರಾಶಿ - ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಳ, ಆಕರ್ಷಣೆ ವೃದ್ಧಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಸಂಚಾರವು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರಲಿದೆ. ಹಲವು ಮೂಲಗಳಿಂದ ಹಣದ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಶೈಲಿ ಇತರರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವುದರಿಂದ, ನೀವು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯ. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪೂರ್ಣ ಫಲ ಸಿಗಲಿದೆ.
Latest Videos