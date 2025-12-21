ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಗೆ 2026 ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಂಪರ್ ಲಾಭ, ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಸಂಪತ್ತು
Venus moon conjunction in capricorn lucky zodiac signs 2026 ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ, ಮೈತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಹಾ ಮೈತ್ರಿಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಮೈತ್ರಿ.
ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ
ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹದ ಸಂಚಾರವು ಜನವರಿ 13, 2026 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 4bಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅದು ಫೆಬ್ರವರಿ 6 ರವರೆಗೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಚಂದ್ರನು ಜನವರಿ 18, 2026 ರಂದು ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಇದು 12 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುವ ಮೂರು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿವೆ. ಈ ಜನರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
2026 ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಸಂಯೋಗವು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಏನು ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಅಥವಾ ಸಮಾಜದ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಜನರು ಗೌರವ ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರು 2025 ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕಡಿಮೆ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ತುಲಾ
2026 ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಚಂದ್ರ-ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗವು ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಗಳಿಕೆಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಹಳೆಯ ಯೋಜನೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗಬಹುದು.
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ
ವೃಷಭ ಮತ್ತು ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ 2026 ರ ಆರಂಭವು ಶುಭಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಸಂಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಒಂದೆಡೆ ನೀವು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಹಳೆಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹಳೆಯ ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಾಲ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ನೀವು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.