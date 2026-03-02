ಶುಕ್ರ ಗುರುವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಈ ರಾಶಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಶುಭ ಮಳೆ, ಸಂಪತ್ತು ವೃದ್ಧಿ
Shukra Guru blessings ಗುರು ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹಗಳು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಕುಟುಂಬ ಜೀವನವು ಶಾಶ್ವತ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಹಸಿರು ಕಮಾನಿನಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಕುಟುಂಬ ಯೋಗಗಳು ಇರುತ್ತವೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮೂರು ಶುಭ ಗ್ರಹಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಕುಟುಂಬದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಲ್ಪಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ವಿಚ್ಛೇದನದ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿರುವ ವಿವಾದಗಳು ಮತ್ತು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಸಹ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗುರು ಮತ್ತು ಲಾಭದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗುರು ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ ಆದಾಯದ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು.
ಮಿಥುನ
ಮಿಥುನ ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಅಧಿಪತಿ ಗುರು, ಬುಧ ಭಾಗ್ಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚ ಶುಕ್ರನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ದೃಢನಿಶ್ಚಯದಿಂದ ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದರ್ಥ. ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ವೈವಾಹಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಹರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಘಟನೆಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎಷ್ಟೇ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಹಿರಿಯರ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದಿಂದ ಅವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪರಿಹರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಜೀವನವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರು ಏಳನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರ, ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಮತ್ತು ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಅಧಿಪತಿಯ ದೃಷ್ಟಿ ಇರುವುದರಿಂದ, ಕುಟುಂಬ ಜೀವನವು ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಪ್ರವಾಸಗಳು ಮತ್ತು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗಳು ಸಹ ಇರುತ್ತವೆ. ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ವಾತ್ಸಲ್ಯವು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬವು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನ ಕಾರಣ ಶುಕ್ರನ ಉಚ್ಛ್ರಾಯ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಭಾಗ್ಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರವು ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಐದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧಾದಿತ್ಯ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮನೆ ಮತ್ತು ವಾಹನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಉಚ್ಛ್ರಾಯ ಸ್ಥಿತಿ, ಏಳನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧಾದಿತ್ಯ ಯೋಗ ರಚನೆಯಿಂದಾಗಿ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಂಪತ್ತು ಯೋಗಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಶುಭ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬದ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮೂರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಉಚ್ಚರನಾಗಿದ್ದು, ಕುಟುಂಬ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಗುರುವಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ, ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯುತ ಮತ್ತು ಸಾಮರಸ್ಯದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಂಗಾತಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳದಂತಹ ಶುಭ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ರಜೆಗೆ ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.