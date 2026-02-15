ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಣ್ಣದ ಟೈಲ್ಸ್ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಹಾಕಲೇಬೇಡಿ, ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕಾದಿದೆ ದೊಡ್ಡ ಕಂಟಕ!
ಮನೆ ಕಟ್ಟುವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನೂ ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರವೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಮನೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬಣ್ಣದ ಟೈಲ್ಸ್ ಬಳಸಬಾರದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ತಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಟೈಲ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಂದೊಡ್ಡಬಹುದು.
ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಟೈಲ್ಸ್
ಮನೆಯ ಅಂದ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಬಳಸುವ ಟೈಲ್ಸ್ಗೂ ವಾಸ್ತು ನಿಯಮಗಳಿವೆ. ತಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಟೈಲ್ಸ್ ಹಾಕಿದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಯಾವ ಬಣ್ಣದ ಟೈಲ್ಸ್ ಹಾಕಬಾರದು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.
ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟೈಲ್ಸ್ ಹಾಕಿಸುವಾಗ ಅದರ ಬಣ್ಣದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ತಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಟೈಲ್ಸ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬಣ್ಣದ ಟೈಲ್ಸ್ ಹಾಕಿಸಬಾರದು ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬಣ್ಣದ ಟೈಲ್ಸ್ ಹಾಕಬಾರದು?
ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಟೈಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲೇಬಾರದು. ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣವು ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಟೈಲ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಹಾಕಬಾರದು?
ಪಂಡಿತರ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾವ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಟೈಲ್ಸ್ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆಯೋ, ಅಲ್ಲಿ ರಾಹುವಿನ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ರಾಹು ಒಂದು ಕ್ರೂರ ಗ್ರಹವಾಗಿದ್ದು, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಾನೆ.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಟೈಲ್ಸ್ ಹಾಕಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?
ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಟೈಲ್ಸ್ನಿಂದಾಗಿ ರಾಹು ಸಕ್ರಿಯನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನರ ಆಲೋಚನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಜನರು ಮಾದಕ ವ್ಯಸನಿಗಳಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ಕೋಪಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಕಪ್ಪು ಟೈಲ್ಸ್ ಲವ್ ಲೈಫ್ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ?
ಯಾವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಹುವಿನ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆಯೋ, ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನರ ಲವ್ ಲೈಫ್ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ಜಗಳಗಳು ಶುರುವಾಗಿ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇದು ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬಣ್ಣದ ಟೈಲ್ಸ್ ಹಾಕಬೇಕು?
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಿಳಿ, ಗುಲಾಬಿ ಮತ್ತು ಆಕಾಶ ನೀಲಿಯಂತಹ ತಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಟೈಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಸಬೇಕು. ಈ ಬಣ್ಣದ ಟೈಲ್ಸ್ಗಳು ಮನೆಯ ವಾಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸುಖ-ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.