ಸಂಜೆ ಐದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಬೇಡಿ
ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ ಸಮಯ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಳು ಮನೆಯ ಐಶ್ವರ್ಯದ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಂಜೆ ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು. ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ದಾನವಾಗಿ ಕೊಡಬಾರದು.
1 Min read
Share this Photo Gallery
- FB
- TW
- Linkdin
15
Image Credit : Pixabay
ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆ ನಂತರ ಯಾರಿಗೂ ಹಾಲು ದಾನ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಹಾಲಿಗೆ ಚಂದ್ರನ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಶಾಂತಿ, ಸಮೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಣ. ಸಂಜೆ ನಂತರ ಹಾಲು ದಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಮನೆಯ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರಬಹುದು. ಹಾಲು ದಾನ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಾಡಿ.
25
Image Credit : Pixabay
ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆ ನಂತರ ಮೊಸರು ದಾನ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇದು ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ನಷ್ಟ, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಮೊಸರು ದಾನ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಾಡಿ.
35
Image Credit : Pixabay
ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆ ನಂತರ ಉಪ್ಪು ದಾನ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇದು ಶನಿ, ರಾಹು ಗ್ರಹಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬಹುದು. ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿ.
45
Image Credit : Pixabay
ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆ ನಂತರ ಸಕ್ಕರೆ ದಾನ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇದು ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ನಷ್ಟ ಅಥವಾ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರಬಹುದು. ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ಮೊದಲು ಮಾತ್ರ ಸಕ್ಕರೆ ದಾನ ಮಾಡಿ.
55
Image Credit : Pixabay
ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆ ನಂತರ ಅರಿಶಿನ ದಾನ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇದು ಗುರು ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಮನೆಯ ಐಶ್ವರ್ಯ, ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಅರಿಶಿನವನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡಬಾರದು.
Related Stories