ಜನವರಿ 6 ರಿಂದ 2 ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಗ್ರಹಗಳ ನಡುವೆ ಭಯಾನಕ ಯುದ್ಧ 4 ರಾಶಿಗೆ ಭಾರೀ ನಷ್ಟ
Shkra mangal yuddh dangerous for these 4 zodiac sign face loss 2026ನೇ ವರ್ಷ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸನ್ನಿವೇಶ ಎದುರಾಗಲಿದೆ. ಜನವರಿ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಹಗಳಾದ ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಗಳ ನಡುವೆ ಯುದ್ಧದ ಸನ್ನಿವೇಶ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ.
ಶುಕ್ರ
ಶುಕ್ರನು ಧನು ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಮಂಗಳನು ಸಹ ಧನು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ. ಜನವರಿ 6, 2026 ರಂದು, ಈ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರ ಬರುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಎಂಬ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳ ನಡುವೆ ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಪರಸ್ಪರ ಪರಮ ಶತ್ರುಗಳು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳು ಬಹಳ ಹತ್ತಿರ ಬರುವುದರಿಂದ ಶುಕ್ರ-ಮಂಗಳ ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಗ್ರಹಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷ ಜನವರಿ 6 ರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜನವರಿ 10 ರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಂಗಳ-ಶುಕ್ರ ಸಂಘರ್ಷವು ಒತ್ತಡ, ಕೋಪ ಮತ್ತು ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯಾರೊಂದಿಗಾದರೂ ವಿವಾದ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಯಾರೊಂದಿಗೂ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕದಿರುವುದು ಉತ್ತಮ. ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇರಬಹುದು. ಸಂಪತ್ತಿನ ನಷ್ಟವಾಗಬಹುದು.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧವಾಗಿರಬಹುದು. ಕೆಲವು ಜನರ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಸ್ಥಿರವಾಗಿರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕೋಪವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ. ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದರೂ ಸಹ, ಶಾಂತವಾಗಿ ಆಲಿಸಿ. ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ, ಯೋಗ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆಗಾಗಿ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರು ಈ 4 ದಿನಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಕಳೆಯಬೇಕು. ಯಾರೊಂದಿಗಾದರೂ ವಿವಾದ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗುತ್ತೀರಿ. ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಮನೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ನಡುವೆ ಸಮತೋಲನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ. ನಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತಿಗೆ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರು ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಆತಂಕದಿಂದ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ದಣಿದ ಅನುಭವವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ವಿವಾದಗಳು ಮತ್ತು ಜಗಳಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಸಿಕ್ಕಿಬೀಳಬಹುದು. ಉತ್ತಮ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.