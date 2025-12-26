2026 ರಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಈ ರಾಶಿಗೆ ಅಶುಭ, ಸಂಕಷ್ಟ
New year 2026 rashifal surya mangal unlucky for 5 zodiac signs ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಅಶುಭ ಯೋಗವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಂಡಾಗ ವೈಫಲ್ಯ ಮತ್ತು ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಸಂಯೋಗ ಈ ರಾಶಿಗೆ ಅಶುಭ.
ಮೇಷ
ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಸಂಯೋಗ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು, ಏಕೆಂದರೆ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ ಆಳುವ ಗ್ರಹ. 2026 ರಲ್ಲಿ, ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆತುರಪಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಕೋಪವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸದಿದ್ದರೆ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹದಗೆಡಬಹುದು.
ವೃಷಭ
ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಮಂಗಳನ ಸಂಯೋಗವು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಇದು ಬಾಸ್, ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ನೀವು ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ, ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸವೂ ಹಾಳಾಗಬಹುದು.
ಮಿಥುನ
ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಸಂಯೋಗವು ತುಂಬಾ ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಯೋಗವು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕೋಪ, ಅನುಮಾನ ಮತ್ತು ಅಭದ್ರತೆಯ ಹಠಾತ್ ಭಾವನೆಗಳು ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಅಂತರವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಹಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ದುಬಾರಿಯಾಗಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿಂತನಶೀಲ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ
ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಮಂಗಳನ ಸಂಯೋಗವು ಆಂತರಿಕ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಗೊಂದಲವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಆತುರವು ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಬಹುದು. ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಘರ್ಷಣೆಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇರುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂವಹನದಲ್ಲಿ ಸಂಯಮವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ
ರಾಶಿಯವರು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರಾಶಿಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಸಂಪರ್ಕವು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. 2026 ರಲ್ಲಿ, ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರು ಭಾವನೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಖರ್ಚು ಕಾಳಜಿಗಳು ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರಾಗಬಹುದು.