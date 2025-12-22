ಸೂರ್ಯ-ಚಂದ್ರ ವೈಧೃತಿ ಯೋಗ, ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ,ಸಂಪತ್ತು
Vaidhriti yog sun moon in february 2026 positive impact 3 zodiac signs 2026 ರ ಎರಡನೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರ ಸಂಯೋಗವು ವೈಧೃತಿ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ವೈಧೃತಿ ಯೋಗವು ಎಲ್ಲಾ 12 ರಾಶಿ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಸೂರ್ಯ-ಚಂದ್ರ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಚಂದ್ರನನ್ನು ತಾಯಂದಿರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು, ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗಳು, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಮಾತಿನ ದಯಪಾಲನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಸೂರ್ಯನು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಗೌರವ, ನಾಯಕತ್ವದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು, ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂದೆಯೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಾನೆ. ದೃಕ್ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 21, 2026 ರಂದು ಈ ಎರಡು ಪ್ರಭಾವಿ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗವು ವೈಧೃತಿ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಶನಿವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರು ವೈಧೃತಿ ಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
2026 ರ ಎರಡನೇ ತಿಂಗಳಾದ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೈಧೃತಿ ಯೋಗದ ಶುಭ ಪ್ರಭಾವವು ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ವಿವಾಹಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆಗಾಗಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿಯೂ ನೀಡಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯುವಜನರಿಗೆ ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ಇದ್ದ ಒಂದು ಆಸೆ ಈಡೇರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರೆ, ಅದನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಿಡಬೇಡಿ. ಈ ಬಾರಿ ನೀವು ಬಯಸುವ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಿರಿ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿತರಾಗಿದ್ದವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಜೊತೆಗೆ, ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟವು 2026 ರ ಎರಡನೇ ತಿಂಗಳಾದ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ-ಚಂದ್ರರ ವೈಧೃತಿ ಯೋಗದಿಂದಾಗಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ. ವಿವಾಹಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯಿಂದ ಹೊಸ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಯುವಜನರು ಸೃಜನಶೀಲ ಅನ್ವೇಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಅದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಫಲ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಸಂವಹನವನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನಿಧಾನಗತಿಯ ಆರಂಭದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಶ್ರಮಶೀಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಗಮನಾರ್ಹ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಮತ್ತು ಗಣನೀಯ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಫೆಬ್ರವರಿ 2026 ರ ಎರಡನೇ ತಿಂಗಳು ಧನು ರಾಶಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಲವಾರು ದಿನಗಳಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿದ್ದ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳಿಂದ ನೀವು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನೀವು ತೃಪ್ತರಾಗುತ್ತೀರಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ವ್ಯವಹಾರ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಗಮನಾರ್ಹ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ವೃದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ.