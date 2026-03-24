ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ವೈಭವ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗ, ಈ 3 ರಾಶಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ, ಹೆಸರು, ಸಂಪತ್ತು
Chandra shukra yuti ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರು ಮೇಷ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಗ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಶುಕ್ರ ಮಾರ್ಚ್ 26 ರಂದು ಮೇಷ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಚಂದ್ರನು ಏಪ್ರಿಲ್ 18 ರಂದು ಮೇಷ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ.
ವೈಭವ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಾಜಯೋಗ ಜಾತಕ
ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಸೂಚಕ ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ಸೂಚಕ ಚಂದ್ರರು ಸೇರಿಕೊಂಡಾಗ ವೈಭವ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜ್ಯಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮೇಷ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವೈಭವ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜ್ಯಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವುದು ಮೇಷ, ಸಿಂಹ ಮತ್ತು ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೈಭವ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜ ಯೋಗದ ರಚನೆಯು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರಬಹುದು. ಈ ಶುಭ ಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುವಿರಿ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ವೈಭವ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜ ಯೋಗವು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಮತ್ತು ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ ಸಾಧ್ಯ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೈಭವ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜ್ಯಯೋಗ ಶುಭಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಆನಂದಿಸುವಿರಿ. ಉದ್ಯೋಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಒಪ್ಪಂದದಿಂದ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.