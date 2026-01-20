ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಗೆ 2026 ರ ಅದೃಷ್ಟದ ದಿನಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ, ಯುರೇನಸ್ ಕೃತ್ತಿಕಾ ನಕ್ಷತ್ರಕದಲ್ಲಿ
Uranus transit 2026 horoscope today rashifal arun grah zodiac signs ಜನವರಿ 20, 2026 ರಂದುbಯುರೇನಸ್ ಕೃತ್ತಿಕಾ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದ ಮೂಲಕ ಸಾಗಿ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆ ಬರಬಹುದು.
ಜನವರಿ 20
ಜನವರಿ 20, 2026 ರಂದು, ಯುರೇನಸ್ ಗ್ರಹವು ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಆಳಲ್ಪಡುವ ಕೃತ್ತಿಕಾ ನಕ್ಷತ್ರದ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಾಗಿತು. ಈ ಸಂಚಾರವು ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 1:09 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಿತು. ಈಗ, ಯುರೇನಸ್ ಫೆಬ್ರವರಿ 19, 2026 ರವರೆಗೆ ಕೃತ್ತಿಕಾ ನಕ್ಷತ್ರದ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಕೃತ್ತಿಕಾ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದ ಮೂಲಕ ಯುರೇನಸ್ ಸಾಗಣೆಯು ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಜೀವನದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಹಳ ವಿಳಂಬವಾದ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವು ಹಠಾತ್ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಯುರೇನಸ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಲು ನೀವು ಸಮಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಜೊತೆಗೆ, ಯುರೇನಸ್ ಸಂಚಾರದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟವೂ ಉಜ್ವಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ತೆರೆಯುವುದರಿಂದ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ನಷ್ಟಗಳು ಸಹ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವವರು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಸಹೋದರರು, ಸಹೋದರಿಯರು ಅಥವಾ ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯಾವುದೇ ವಿವಾದಗಳು ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತವೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯನ್ನು ಸೂರ್ಯನ ನೆಚ್ಚಿನ ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ, ಯುರೇನಸ್ ಸೂರ್ಯನ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದ ಮೂಲಕ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅದರ ಸ್ಥಳೀಯರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿದರೆ, ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿನ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಸಹ ಪರಿಹರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.