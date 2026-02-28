- Home
Shukra ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪೂರ್ವ ಭಾದ್ರಪದ ನಕ್ಷತ್ರದ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಚಲಿಸಲಿದೆ. ಇದು ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಶುಕ್ರ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನು ಸಂಪತ್ತು, ಸಂತೋಷ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಗ್ರಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶುಕ್ರನು ಸೋಮವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 2, 2026 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 1:01 ಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವ ಭಾದ್ರಪದ ನಕ್ಷತ್ರದ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದು ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಗಳ ಜನರ ಮೇಲೆ ಶುಭ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರಬಹುದು. ಅವರು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಮೂಲಕ ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರವು ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಹಲವು ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು. ನೀವು ಹಳೆಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಆಳವಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ತಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯವಹಾರ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಶುಭ ಸಮಯವಾಗಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯ ಸ್ಥಳೀಯರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಅವರ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಅವರಿಗೆ ಬಹುಕಾಲದ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವ ಅವಕಾಶವಿರಬಹುದು. ಯಶಸ್ಸು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಅವರನ್ನು ಕಾಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯು ಕುಟುಂಬ ವಿವಾದಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಘರ್ಷಣೆಗಳಿಗೆ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡಬಹುದು.
ಧನು ರಾಶಿ
ಪಾದ ನಕ್ಷತ್ರದ ಮೂಲಕ ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರವು ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಮುಖಗಳು ಹೊಳೆಯಬಹುದು. ನೀವು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಖರೀದಿಸಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಅಥವಾ ಗುರುವಿನ ಸಲಹೆಯು ಗಮನಾರ್ಹ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸುವಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಪಾದ ರಾಶಿಯ ಮೂಲಕ ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರವು ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಅವಕಾಶಗಳು ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ವೈವಾಹಿಕ ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕುವಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶವಿರಬಹುದು.